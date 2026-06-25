تجلی بندگی در نماز ظهر عاشورا؛ اوج ارادت عزاداران حسینی در سراسر ایران

به گزارش خبرنگاران خبرگزاری مهر، عزاداران حسینی که از نخستین ساعات امروز در هیئات مذهبی مختلف با برگزاری آیین‌های سینه‌زنی و زنجیرزنی به سوگواری برای فرزند پیامبر اکرم (ص) پرداخته بودند، در وقت ظهر با اقامه نماز، اوج بندگی و ارادت خود را به نمایش گذاشتند.

فضای سراسر کشور امروز آکنده از نوای نوحه و زمزمه نام «حسین» بود؛ نغمه‌ای که فاصله‌ها را از میان برمی‌دارد و دل‌ها را به هم پیوند می‌دهد. هیئات مذهبی که از آغاز محرم با برپایی خیمه‌های عزا فعالیت خود را آغاز کرده‌اند، در روز عاشورا حال و هوایی متفاوت و عمیق‌تر را به نمایش گذاشتند.

در کوچه‌ها و خیابان‌های شهرها و روستاهای سراسر کشور، از دورترین نقاط تا مراکز استان‌ها، یک پیام مشترک شنیده می‌شد؛ محرم و عزای حسینی مرز نمی‌شناسد. ایرانِ سیاه‌پوش در این ایام، با هر زبان و قومیتی، یک صدا حسین (ع) را صدا می‌زند و در سوگ سالار شهیدان و رهبر شهید اشک می‌ریزد.

بر اساس گزارش خبرنگاران، آیین‌های عزاداری حسینی در نقاط مختلف کشور با شکوه و گستردگی برگزار شد و جلوه‌ای از همبستگی و ایمان مردم را به نمایش گذاشت.

همچنین نماز ظهر عاشورا در شهرهای مختلف کشور با حضور پرشور عزاداران اقامه شد تا سوگواران حسینی، عزاداری خود را با اقتدا به امام حسین (ع) و برپایی نماز به پایان برسانند.