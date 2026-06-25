https://mehrnews.com/x3cqwF ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶ کد مطلب 6870468 استانها قزوین استانها قزوین ۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶ اقامه نماز ظهر عاشورا در قزوین قزوین- نماز ظهر عاشورا در قزوین با حضور مردم مومن و ولایتمدار قزوین برگزار شد. دریافت 5 MB کد مطلب 6870468 کپی شد مطالب مرتبط خیابانهای تبریز میزبان نماز ظهر عاشورای حسینیان شد عزاداری و سینه زنی مردم همدان در روز عاشورا ملایر یکپارچه در سوگ سیدالشهدا (ع) تجلی بندگی در نماز ظهر عاشورا؛ اوج ارادت عزاداران حسینی در سراسر ایران عزاداری مردم شفت در عاشورای حسینی اقامه نماز ظهر عاشورا در فراشبند اقامه نماز ظهر عاشورا در حرم امام رضا(ع) برچسبها نماز ظهر عاشورا قزوین عاشورا
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