  1. استانها
  2. قزوین
۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۰۶

اقامه نماز ظهر عاشورا در قزوین

اقامه نماز ظهر عاشورا در قزوین

قزوین- نماز ظهر عاشورا در قزوین با حضور مردم مومن و ولایتمدار قزوین برگزار شد.

دریافت 5 MB
کد مطلب 6870468

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها