دومین روز وداع با امام شهید امت؛ خروش عاشقان در مصلی ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین روز آیین وداع با پیکر رهبر شهید، از نخستین ساعات بامداد با حضور گسترده اقشار مختلف مردم در مصلای امام خمینی(ره) تهران آغاز شد. موج جمعیت از استان‌های مختلف کشور، با وجود گذشت ساعت‌ها از آغاز مراسم، همچنان به سوی مصلی روان است تا در فضایی آکنده از اندوه، احترام و همدلی، در آخرین وداع با آن چهره اثرگذار حضور یابد.

در دومین روز این مراسم، تمامی بخش‌های اجرایی، انتظامی، امدادی و خدماتی همچنان با آمادگی کامل در حال خدمت‌رسانی به عزاداران هستند. مسیرهای ورود و خروج، استقرار تیم‌های امدادی، ایستگاه‌های صلواتی و خدمات رفاهی، در کنار نظم مثال‌زدنی جمعیت، شرایطی را فراهم کرده است تا مراسم در فضایی آرام و منظم ادامه یابد. نوای قرآن کریم، مرثیه‌سرایی و مداحی و حضور پرشور مردم، مصلای امام خمینی(ره) را به صحنه‌ای از همدلی، سوگواری و قدرشناسی ملی تبدیل کرده است؛ صحنه‌ای که روایتگر استمرار حضور مردمی در بدرقه یکی از مهم‌ترین چهره‌های تاریخ معاصر ایران است.