اعزام ۲۰ نیروی امدادی رزن به مراسم تشییع رهبر شهید در تهران

مقصود شعبانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با برگزاری مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید و در راستای ارائه خدمات امدادی به زائران، نیروهای عملیاتی و تجهیزات جمعیت هلال‌احمر شهرستان رزن به بوستان ولایت منطقه ۱۹ تهران و شهرری اعزام شدند.

وی افزود: در این ماموریت یک هزار تخته پتو، ۳۰۰ تخته موکت و ۲۰ نفر از کارکنان و نجاتگران جمعیت هلال‌احمر شهرستان رزن برای اسکان، پشتیبانی و ارائه خدمات امدادی به زائران و شرکت‌کنندگان در مراسم اعزام شدند.

رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان رزن با اشاره به تجهیزات اعزامی تصریح کرد: یک دستگاه خودروی هایلوکس، یک دستگاه پیکاپ کمک‌دار و یک دستگاه آمبولانس به همراه تجهیزات انفرادی، منبع آب و سایر اقلام امدادی مورد نیاز در محل ماموریت مستقر شدند تا در صورت نیاز خدمات‌رسانی فوری انجام شود.

شعبانی خاطرنشان کرد: محل اسکان زائران تحت مدیریت جمعیت هلال‌احمر استان همدان و شهرستان رزن در بوستان ولایت منطقه ۱۹ تهران و شهرری پیش‌بینی شده و شهروندان شهرستان رزن می‌توانند برای اسکان و بهره‌مندی از خدمات امدادی به این محل مراجعه کنند.

وی با تاکید بر حفظ آمادگی امدادی در شهرستان گفت: همزمان با این اعزام، سایر ظرفیت‌ها، آمبولانس‌ها و نیروهای امدادی شهرستان رزن نیز برای پوشش مراسم و ارائه خدمات به عزاداران در سطح شهرستان در آماده‌باش کامل قرار دارند.