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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۵:۵۵

کریمه اهل بیت(س) میزبان«آقای شهید ایران»؛اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید

کریمه اهل بیت(س) میزبان«آقای شهید ایران»؛اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید

قم- مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، با حضور پرشور مردم قدرشناس با اقامه نماز توسط آیت الله جوادی آملی از مسجد مقدس جمکران آغاز شده و در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم باشکوه تشییع پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی، از دقایقی قبل و حتی پیش از شروع رسمی برنامه با حضور میلیونی و پرشور مردم قدرشناس و انقلابی از مسیرهای اعلام‌شده از مسجد مقدس جمکران آغار شده و در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص)تا حرم حضرت مصعومه (س) ادامه دارد.

اقامه نماز بر پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب و خانواده محترم شان به امامت آیت الله جوادی آملی برگزار شد.

حضور پرشور مردم بار دیگر جلوه‌ای از وفاداری ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و شهدای راه عزت و استقلال را به نمایش گذاشته است.

از نخستین ساعات بامداد، سیل عاشقان و دلدادگان این مجاهد شهید در مسجد مقدس جمکران و بلوار پیاممبر اعظم (ص)، به حرکت درآمده تا پیکرِ بزرگ‌مردی را بدرقه کند که عمر خود را در مسیر پاسداری از اسلام، انقلاب و عزت ایران اسلامی سپری کرد.

کد مطلب 6881252

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