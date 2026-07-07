https://mehrnews.com/x3cvZT ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۰ کد مطلب 6881260 استانها قم استانها قم ۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۰ اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب قم- آیت الله جوادی آملی با حضور در مسجد مقدس جمکران ، بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی نماز اقامه کرد. دریافت 6 MB کد مطلب 6881260 کپی شد مطالب مرتبط گزارش خبرنگار مهر از مسجد جمکران؛ حضور پرشور عاشقان ولایت اشکهای آیت الله جوادی آملی هنگام اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید انقلاب مسجد جمکران آماده اقامه نماز بر پیکر آقای شهید ایران اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در مسجد جمکران آغاز شد پخش بخشهای از سخنرانی رهبر شهید انقلاب در مسجد مقدس جمکران فریاد الله اکبر در مسجد جمکران پیش از اقامه نماز بر پیکر قائد شهید عزاداری مردم برای رهبر شهید انقلاب حضور آیت الله جوادی آملی در جمکران برای اقامه نماز بر پیکر قائد شهید کریمه اهل بیت(س) میزبان«آقای شهید ایران»؛اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید اشکهای مردم در هنگام شنیدن صدای امام شهید برچسبها تشییع رهبر شهید انقلاب آقای شهید ایران رهبر شهید
نظر شما