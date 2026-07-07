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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۶:۲۰

اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب

اقامه نماز آیت الله جوادی آملی بر پیکر رهبر شهید انقلاب

قم- آیت الله جوادی آملی با حضور در مسجد مقدس جمکران ، بر پیکر رهبر شهید انقلاب اسلامی نماز اقامه کرد.

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کد مطلب 6881260

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