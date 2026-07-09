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۱۸ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۴

وداع با فرمانده/ روز هفتم؛

پوشش زنده رسانه‌های جهان از تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد+عکس و فیلم

پوشش زنده رسانه‌های جهان از تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد+عکس و فیلم

با انتقال پیکر رهبر شهید ایران به مشهد مقدس و برگزاری مراسم تشییع و تدفین ایشان رسانه های خبری جهان همچنان این رویداد ویژه را پوشش می دهند.

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: رسانه های مختلف جهان با گذشت هفت روز از آغاز مراسم های تشییع رهبر شهید ایران و تدفین ایشان در شهر مقدس مشهد طی امروز همچنان این رویداد منحصربه فرد جهانی را دنبال می کنند چرا که حضور گسترده مردم در هر کدام از این مراسم ها در شهرهای مختلف چه در ایران و چه در عراق باعث بهت و حیرت این رسانه ها شده است.

شبکه المیادین با پوشش زنده مراسم تشییع رهبر شهید ایران در شهر مقدس مشهد نوشت: با وجود هدف قرار گرفتن بخش از خطوط ریلی توسط دشمن آمریکایی میلیون ها تن از مردم ایران از خارج شهر مشهد برای شرکت در مراسم تشییع خود را به این شهر می رسانند.

پوشش زنده رسانه‌های جهان از تشییع و تدفین رهبر شهید در مشهد

کد مطلب 6883350

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