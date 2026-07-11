مراسم بزرگداشت یاد رهبر شهید ایران در شهر سائوپائولو+ تصاویر

خبرگزاری مهر، گروه بینالملل: مراسم بزرگداشت یاد رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران با حضور بزرگان، علما، نمایندگان احزاب، شخصیتهای رسانهای و نیز جمعی از مسلمانان و غیرمسلمانان با ملیتهای ایرانی، عراقی، لبنانی، افغانستانی، کشمیری و برزیلی، از جمله مسیحیان، یهودیان و اقوام مختلف، در مرکز اسلامی برزیل در شهر سائوپائولو برگزار شد.
تیاگو آویلا، فعال رسانهای و از اعضای «قافله صمود»، در سخنان خود به تاریخچه، جایگاه و اهمیت رهبر شهید انقلاب اسلامی پرداخت و تأثیر پیامها و نامههای ایشان به جوانان غربی در سالهای گذشته را تشریح کرد. وی تاکنون سه بار در غزه، در فلسطین اشغالی، توسط رژیم اشغالگر بازداشت شده است.
برنو آلتمن، نویسنده و خبرنگار سرشناس یهودیتبار برزیلی، نیز با اشاره به نقش رهبر شهید انقلاب در مبارزه با امپریالیسم جهانی و نظام سلطه، جایگاه ایشان را در این عرصه بسیار مهم توصیف کرد. وی ضمن ابراز همدردی با مسلمانان و ملت ایران، اظهار داشت که شهادت رهبر نه تنها ضایعهای برای ایران، بلکه دردی مشترک برای تمامی مبارزان، آزادیخواهان و حقطلبان جهان است و این واقعیت باید به جهانیان معرفی شود.
حجتالاسلام والمسلمین شیخ حسین خلیلو با اشاره به حضور میلیونها نفر در مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، این حضور را نشانه محبوبیت کمنظیر ایشان دانست و گفت اگر مراسم تشییع در دیگر شهرهای جهان نیز برگزار میشد، میلیونها نفر از دوستداران ایشان در آن شرکت میکردند.
در ادامه این مراسم، فاطمه شعیتو با تبیین جایگاه والای شهید در اسلام، بر تأثیر عمیقتر و گستردهتر پیام شهید پس از شهادت در جهان تأکید کرد.
بخش دیگری از برنامه به پخش ویدئوی کوتاهی درباره تاریخ زندگی رهبر شهید انقلاب اسلامی اختصاص داشت که توسط مؤسسه الرساله تهیه شده بود.
همچنین از دو کتاب «انقلاب اسلامی ایران، ۴۰ سال بعد» که بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب تدوین شده است و کتاب «بیانات رهبر شهید درباره حضرت مریم(س) و حضرت عیسی(ع)» که به زبان پرتغالی منتشر شده است، رونمایی شد.
در حاشیه این آیین، نمایشگاهی از عکسها و تصاویر برگزیده مراسم تشییع و عزاداری رهبر شهید انقلاب در مصلای تهران برپا شد. این آثار که توسط عارف فتحی اکبری تهیه و ارسال شده بود، مورد استقبال حاضران قرار گرفت.
پایانبخش این مراسم، برگزاری تشییع نمادین پیکر مطهر امام و رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران، سوگواری و مرثیهخوانی در رثای سرور و سالار شهیدان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و عزاداری به مناسبت شهادت امام سجاد(ع) با نوحهخوانی حجتالاسلام والمسلمین شیخ طالب خزرجی بود.
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