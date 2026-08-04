حسینیه ایران در اربعین حسینی؛ خونخواه رهبر شهیدیم؛طنین لیبک یا حسین(ع)

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: امروز همزمان با اربعین حسینی شهرهای مختلف ایران اسلامی رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و پیاده روی جاماندگان در نقاط مختلف آغاز شده است.

عاشقان سرور و سالار شهیدان با حضور در تجمعات، دسته جات عزاداری و راهپیمایی جاماندگان اربعین قلب و روح خود را با زائران در بین الحرمین پیونده زدند.

امسال اربعین حسینی با توجه به دو جنگ تحمیلی، شهادت قائد امت، ۱۶۸ دانش آموز مظلوم مدرسه شجره طبیه میناب و سایر شهدا رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و شرکت کنندگان حاضر در راهپیمایی جاماندگان پرچم خونخواهی و تصاویری از رهبر شهید و شهدای میناب به دست گرفته اند.