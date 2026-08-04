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۱۳ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۲

حسینیه ایران در اربعین حسینی؛ خونخواه رهبر شهیدیم؛طنین لیبک یا حسین(ع)

حسینیه ایران در اربعین حسینی؛ خونخواه رهبر شهیدیم؛طنین لیبک یا حسین(ع)

همزمان با اربعین حسینی پیاده روی جاماندگان در شهرهای مختلف کشور برگزار و قلب عاشقان سرور و سالار شهیدان در بین الحرمین می زند.

خبرگزاری مهر، گروه استان ها: امروز همزمان با اربعین حسینی شهرهای مختلف ایران اسلامی رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و پیاده روی جاماندگان در نقاط مختلف آغاز شده است.

عاشقان سرور و سالار شهیدان با حضور در تجمعات، دسته جات عزاداری و راهپیمایی جاماندگان اربعین قلب و روح خود را با زائران در بین الحرمین پیونده زدند.

امسال اربعین حسینی با توجه به دو جنگ تحمیلی، شهادت قائد امت، ۱۶۸ دانش آموز مظلوم مدرسه شجره طبیه میناب و سایر شهدا رنگ و بوی حسینی به خود گرفته و شرکت کنندگان حاضر در راهپیمایی جاماندگان پرچم خونخواهی و تصاویری از رهبر شهید و شهدای میناب به دست گرفته اند.

کد مطلب 6907891

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