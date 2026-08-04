اربعین فرصتی برای تعمیق معرفت حسینی و بازخوانی فلسفه عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سیدمحسن طاهری صبح سه‌شنبه در سخنانی به مناسبت اربعین حسینی، با تسلیت فرارسیدن اربعین شهادت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به محضر امام زمان(عج)، رهبر معظم انقلاب و همه شیعیان، اظهار کرد: امیدواریم خداوند متعال عزاداری‌ها، توسلات و زیارت زائران اربعین را به بهترین وجه مورد قبول قرار دهد و همه عاشقان اهل‌بیت(ع) را از شفاعت سیدالشهدا(ع) در دنیا و آخرت بهره‌مند سازد.

وی با اشاره به جایگاه ویژه زیارت امام حسین(ع) در معارف اسلامی افزود: اگرچه در روایات بر زیارت همه ائمه معصومین(ع) سفارش شده است، اما درباره حضرت سیدالشهدا(ع) این تأکید بسیار گسترده‌تر است و فضیلت زیارت آن حضرت نیز از ویژگی‌های خاصی برخوردار است.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: روز عاشورا، اربعین، شب‌های جمعه، شب‌های قدر و مناسبت‌های متعدد دیگر از زمان‌های ویژه زیارت امام حسین(ع) به شمار می‌روند و برای اربعین نیز زیارت‌نامه‌ای اختصاصی نقل شده که سرشار از معارف، بصیرت و آموزه‌های اعتقادی است.

زیارت اربعین؛ منشور معرفت حسینی

طاهری با اشاره به مضامین بلند زیارت اربعین گفت: این زیارت با سلام بر ولی خدا، حبیب خدا، خلیل خدا و صفی خدا آغاز می‌شود و در حقیقت، جایگاه رفیع سیدالشهدا(ع) را در پیشگاه پروردگار تبیین می‌کند.

وی افزود: در فراز «السلام علی الحسین المظلوم الشهید» به مظلومیت امام حسین(ع) اشاره شده و در عبارت «السلام علی اسیر الکربات» عمق مصائب آن حضرت به تصویر کشیده می‌شود؛ مصائبی که تنها به میدان کربلا محدود نبود، بلکه نگرانی حضرت از اسارت خاندان و اهل‌بیت(ع) پس از شهادتش، بر سنگینی این رنج‌ها می‌افزود.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نقل‌های تاریخی و زیارت ناحیه مقدسه اظهار کرد: امام حسین(ع) حتی در واپسین لحظات عمر شریف خود، نگاهش به خیمه‌ها بود و دغدغه اسارت زنان و کودکان خاندانش را داشت و این موضوع، عظمت مصیبت عاشورا را بیش از پیش آشکار می‌کند.

طاهری در ادامه با تبیین فراز «قتیل العبرات» در زیارت اربعین گفت: این تعبیر به معنای آن است که امام حسین(ع) شخصیتی است که مؤمنان در طول تاریخ بر مصائب ایشان اشک می‌ریزند، اما این اشک زمانی ارزشمند و اثرگذار خواهد بود که از روی معرفت، ایمان و شناخت باشد.

وی افزود: گریه‌ای که از سر شناخت نباشد، اثر معنوی نخواهد داشت؛ همان‌گونه که برخی از مردم کوفه پس از جنایت عاشورا نیز گریه کردند، اما چون در جبهه حق نبودند، اشک آنان سودی برایشان نداشت.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با رد برخی برداشت‌های نادرست درباره شفاعت اظهار کرد: نباید چنین تصور شود که امام حسین(ع) شهید شد تا انسان‌ها با خیال آسوده گناه کنند و سپس با عزاداری همه گناهانشان بخشیده شود.

وی با اشاره به برخی باورهای رایج در مسیحیت درباره حضرت عیسی(ع) گفت: این اندیشه که پیامبری جان خود را فدای گناهان امت کند تا آنان آزادانه مرتکب معصیت شوند، با فلسفه بعثت انبیا سازگار نیست؛ زیرا همه پیامبران برای هدایت انسان‌ها و دور کردن آنان از گناه مبعوث شده‌اند.

طاهری تأکید کرد: در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، شفاعت حقیقتی مسلم است، اما شفاعت شرایط دارد و به معنای نادیده گرفتن گناه نیست.

اشک بر سیدالشهدا(ع)، انسان را از گناه دور می‌کند

وی خاطرنشان کرد: گریه بر امام حسین(ع) اگر همراه با معرفت باشد، زمینه آمرزش برخی گناهان را فراهم می‌کند، اما این موضوع هرگز به معنای بخشش بی‌قید و شرط همه گناهان، به‌ویژه حقوق مردم و برخی حقوق الهی نیست.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت: حق‌الناس تا زمانی که ادا نشود، قابل بخشش نیست و درباره حق‌الله نیز تنها خداوند متعال از شرایط شفاعت آگاه است.

وی ادامه داد: شفاعت، روح انسان را از آلودگی‌ها پاک می‌کند و انسان را برای ورود به بهشت آماده می‌سازد، اما این لطف الهی نصیب کسانی می‌شود که ایمان، توحید، ولایت و اصل بندگی را حفظ کرده باشند.

مجالس حسینی، مدرسه تربیت انسان

طاهری با بیان اینکه مجالس عزاداری امام حسین(ع) انسان‌ساز است، گفت: هرکس با معرفت در این مجالس حضور یابد، به تدریج از گناه فاصله می‌گیرد و نسبت به نافرمانی خدا متنفر می‌شود؛ زیرا امام حسین(ع) جان خود را برای احیای دین خدا و هدایت انسان‌ها فدا کرد.

وی افزود: عشق به سیدالشهدا(ع) با دلبستگی به گناه سازگار نیست و هرچه معرفت انسان نسبت به آن حضرت بیشتر شود، میل وی به بندگی خدا نیز افزایش خواهد یافت.

نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر ضرورت پاسداشت مجالس عزاداری حسینی اظهار کرد: اشک بر سیدالشهدا(ع) نعمتی بزرگ و سرمایه‌ای معنوی است و باید قدر این توفیق را دانست و از خداوند متعال خواست تا همه ما را تا پایان عمر در زمره عاشقان، عزاداران و گریه‌کنندگان حقیقی حضرت اباعبدالله الحسین(ع) قرار دهد.