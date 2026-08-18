بزرگداشت چهلم «آقای شهید ایران»؛ اهتزار پرچم خونخواهی در مصلای تهران

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهلمین روز تشییع و تدفین پیکر مطهر قائد شهید حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای و خانواده ایشان مراسم بزرگداشتی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی با حضور هزاران نفر از قشرهای مختلف مردم، سران قوا و مسئولان لشکری و کشوری در مصلای امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری در سخنانی، درس مقاومت را از مهمترین درس‌های مکتب رهبر شهید انقلاب خواند و گفت: رهبر شهید فاتح قله‌های علمی، اخلاقی و جهادی بود و در طول ۳۷ سال رهبری خود با طراحی مدبرانه و محوریت بخشی به الگوی مقاومت توانست ضمن صیانت از ایران در برابر خصومت‌ها، کشور را در مسیر ایران قوی و کسب پیشرفت‌های بزرگ علمی و فناوری، فرهنگی، سیاسی و زیرساختی قرار دهد.

آقای حاج‌علی‌اکبری، توسعه جبهه مقاومت و کمربند امنیتی ایران در منطقه و تقویت بنیه دفاعی ایران را از دیگر هنرهای رهبر شهید برشمرد و افزود: شهادت به آغاز فصلی دیگر از رسالت الهی او تبدیل شد و رستاخیزی عظیم در ملت ایران و آزادگان جهان ایجاد کرد.

سخنران مراسم، مطالبه محوری در بعثت مردم را انتقام و اخذ غرامت از متجاوزان به منظور دستیابی به بازدارندگی کامل دانست و گفت: همچنان‌که امروز رییس‌جمهور جنایتکار آمریکا از ترس انتقام به ماشین حمل غذا پناه می‌برد، باید به ماشین زباله تاریخ منتقل شود و این دستور کار همه آزادگان جهان است. البته از دیگر ارکان انتقام، ازاله آمریکا و رژیم صهیونیستی از منطقه است که یقیناً محقق خواهد شد.

در این مراسم آقایان حمیدرضا احمدی‌وفا، مهدی عادلی و یونس شاهمرادی آیاتی از کلام‌الله مجید را تلاوت کردند و آقایان مرتضی طاهری و مهدی رسولی به ذکر مصیبت و نوحه‌خوانی پرداختند.



علاوه بر آحاد مردم، جمع زیادی از مسئولان لشکری و کشوری نیز در این مراسم پرفیض و معنوی حضور پیدا کردند.

فرزندان رهبر شهید انقلاب اسلامی، مسعود پزشکیان رئیس جمهور، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس سپاه، غلامرضا حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت، علی نیکزاد نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام قمی رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، محمد مخبر مشاور و دستیار رهبر انقلاب، محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، علیرضا زاکانی شهردار تهران، سردار ابن الرضا سرپرست وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجت الاسلام سیدحسن خمینی تولیت حرم امام خمینی(ره)، مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی، عباسعلی کدخدایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، محسن پاک نژاد وزیر نفت، علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، سردار محمد علی جعفری فرمانده قرارگاه فرهنگی بقیه الله، سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع رسانی دولت سیزدهم، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس سابق شورای شهر تهران، محسن رفیق دوست وزیر سابق سپاه، محمدرضا میرتاج الدینی نماینده سابق مجلس، حجت الاسلام حاج علی اکبری رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، علی محمد بشارتی وزیر اسبق کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی سفیر ایران در چین، علی سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست دولت رئیس جمهور شهید تنها بخشی از مقامات و شخصیت های حاضر در این مراسم بودند.