زاکانی: ایران معادلات آمریکا را به هم ریخت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا زاکانی شامگاه پنجشنبه در مراسم «ماه تمام» در میدان امام حسین(ع) اصفهان، بخش مهمی از سخنان خود را به آنچه «شکست محاسبات آمریکا در برابر ایران» خواند، اختصاص داد و اظهار کرد: دشمن پس از شهادت رهبر شهید انقلاب انتظار داشت ایران در موقعیتی متفاوت قرار گیرد، اما آنچه در عمل رخ داد، تداوم مسیر انقلاب با رهبری جدید و افزایش انسجام داخلی بود.

زاکانی ادامه داد: آمریکایی‌ها تصور نمی‌کردند پس از شهادت رهبر شهید، رهبری شکل بگیرد که تجربه ۴۷ ساله انقلاب، مسیر امام خمینی(ره) و تجربه رهبر شهید را در خود داشته باشد؛ اما امروز با فردی شجاع، عالم و آگاه مواجه هستند که کشور را با دقت هدایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور مردم در صحنه افزود: مردم ایران نشان داده‌اند که در برابر تهدید عقب‌نشینی نمی‌کنند و حضور گسترده آنان علاوه بر اعلام حمایت از رهبر جدید و مسئولان، پیام روشنی برای دشمن دارد؛ ایران کشوری تهدیدپذیر نیست.

شهردار تهران با بیان اینکه آمریکا دیگر هیبت گذشته را ندارد، گفت: این کشور در مواجهه با ملت ایران با شکست راهبردی روبه‌رو شده و در هیچ‌یک از اهدافی که برای جنگ دنبال می‌کرد، به نتیجه نرسیده است.

زاکانی ادامه داد: آمریکا به دنبال تغییر نظام، تسخیر و تجزیه ایران و محدودکردن توان موشکی و هسته‌ای کشور بود، اما هیچ‌یک از این اهداف محقق نشد و ملت ایران در برابر این طراحی‌ها ایستاد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، توان دفاعی و ظرفیت‌های داخلی را مهم‌ترین پشتوانه کشور در برابر فشارهای خارجی دانست و اظهار داشت: اگر امروز ایران در موقعیت ممتاز دفاعی قرار دارد، این جایگاه حاصل هدایت‌های رهبر شهید و تلاش نیروهایی مانند شهید طهرانی‌مقدم برای ایجاد توانمندی‌های بومی است.

زاکانی با اشاره به ظرفیت تنگه هرمز تصریح کرد: تنگه هرمز یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ایران است و می‌توان از این ظرفیت برای مقابله با تحریم و فشار اقتصادی استفاده کرد؛ چراکه تحریم با تفاهم روی کاغذ برداشته نمی‌شود و کشور باید بر توانمندی‌های خود تکیه کند.

وی همچنین تجربه مذاکرات با آمریکا را دلیل دیگری برای ضرورت اتکا به قدرت داخلی عنوان کرد و گفت: آمریکا در قرارداد الجزایر به تعهدات خود عمل نکرد، در برجام نیز پس از عمل ایران به تعهدات از توافق خارج شد و در تفاهم‌های اخیر نیز بار دیگر تعهدات خود را نقض کرد.

شهردار تهران تأکید کرد: دیپلماسی کشور باید فعال باشد، اما این دیپلماسی باید بر داشته‌ها و توانمندی‌های ایران تکیه کند و نباید عظمت ملت ایران با التماس به دست آید.

زاکانی در ادامه به عملکرد رهبر جدید انقلاب در مدیریت شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: یکی از مسئولان مجموعه‌های نظامی حدود دو ماه قبل اعلام کرده که از زمان زعامت رهبر جدید تاکنون، بیش از ۱۰۰ دستور مستقیم و دقیق برای هدایت جنگ صادر شده است.

وی افزود: به گفته یکی از فرماندهان، برخی ایده‌هایی که از سوی رهبر جدید در جلسات نظامی مطرح شده، راهگشا بوده و حتی پیش از آن به ذهن فرماندهان نرسیده بود.

زاکانی همچنین موضع رهبر جدید درباره مذاکره را مورد اشاره قرار داد و گفت: از ابتدا تأکید شده بود مذاکره زیر آتش باید با دریافت غرامت، آزادسازی پول‌های بلوکه‌شده ایران و تضمین عدم تعرض همراه باشد؛ زیرا تجربه نشان داد آمریکا می‌تواند پس از مذاکره بار دیگر به ایران تعرض کند.

شهردار تهران در ادامه سخنان خود، انسجام ملی را یکی از عوامل ناکامی دشمن دانست و گفت: دشمن تلاش می‌کند میان مردم شکاف ایجاد کند، اما ملت ایران با حفظ وحدت و بصیرت اجازه نمی‌دهد فشارهای خارجی به اختلافات داخلی تبدیل شود.

وی با اشاره به تحولات منطقه نیز اظهار داشت: دشمن تلاش کرد حوادث منطقه را به عاملی برای ضربه‌زدن به ایران تبدیل کند، اما تدبیر رهبر شهید موجب شد این تهدیدها به تقویت مقاومت منطقه‌ای و ایجاد ظرفیت‌های جدید برای عزت ملی منجر شود.

زاکانی با اشاره به دیدار خود با سیدحسن نصرالله گفت: رمز موفقیت او ولایت‌مداری و عمل به رهنمودهای رهبر انقلاب بود و همین رویکرد، مقاومت منطقه‌ای را به یک ظرفیت مهم تبدیل کرد.

وی در پایان با اشاره به تغییرات در نظام بین‌الملل خاطرنشان کرد: جهان در حال ورود به شرایط جدیدی است و این وضعیت می‌تواند فرصتی برای پایان سلطه آمریکا باشد. ملت ایران نیز با خودسازی، جامعه‌پردازی و تمدن‌سازی نوین در مسیر ساخت ایران قوی حرکت می‌کند.