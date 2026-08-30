«امت احمد»؛ روایت وحدت در قلب تهران / جشنی برای پیامبر رحمت(ص)

به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که حالوهوای تهران با عطر میلاد پیامبر اسلام(ص) و هفته وحدت گره خورده، خیابانهای پایتخت نیز جلوهای از همدلی و همزیستی اقوام و مذاهب مختلف را به نمایش میگذارند؛ مردمی که با وجود تفاوت در گویش، فرهنگ و باورهای مذهبی، در یک نقطه بر اشتراکی بزرگ تأکید دارند: وحدت و همدلی، لازمه ساختن ایرانی آباد و سربلند است.
هفته وحدت، که از ابتدای شکلگیری خود به ابتکار امام خمینی(ره) در فاصله ۱۲ تا ۱۷ ربیعالاول به عنوان نمادی برای تقریب مذاهب اسلامی مطرح شد، در سالهای اخیر با برگزاری برنامههای مردمی، رنگ و بوی تازهای گرفته است. یکی از این نمونهها، مهمانی «امت احمد» است.
حالا در تهران، در چهارمین سال برگزاری این رویداد، به میان مردم رفتهایم تا از آنها درباره مفهوم وحدت، تجربه همزیستی اقوام و مذاهب و تصویری که از «امت احمد» در ذهنشان شکل گرفته، بپرسیم؛ روایتی از مردمی که وحدت را نه فقط در شعار، بلکه در زندگی روزمره و در کنار یکدیگر تجربه میکنند.
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