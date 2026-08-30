وحدت در گلستان؛ روایت مشترک شیعه و سنی از یکدلی در برابر دشمن

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: در سرزمینی که سال‌هاست اقوام و مذاهب مختلف در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند، وحدت تنها یک واژه در تقویم مناسبت‌ها نیست؛ بلکه بخشی از زندگی روزمره مردم است. گلستان نمونه‌ای روشن از همزیستی شیعه و اهل سنت است؛ جایی که مردم با وجود تفاوت در برخی باورها و مناسک مذهبی، در بسیاری از مسائل اجتماعی و ملی در کنار یکدیگر ایستاده‌اند.

هفته وحدت که به مناسبت میلاد پیامبر اکرم(ص) و در فاصله میان دو روایت مشهور درباره تاریخ ولادت آن حضرت نامگذاری شده، فرصتی برای بازخوانی همین اشتراکات است. فلسفه این نامگذاری نیز بر آن استوار است که تفاوت دیدگاه درباره یک موضوع تاریخی، به عاملی برای جدایی تبدیل نشود، بلکه مسلمانان با تکیه بر مشترکات دینی و سیره پیامبر(ص)، مسیر همدلی و همگرایی را دنبال کنند.

در گلستان، این وحدت را می‌توان در کنار هم قرار گرفتن مردم در مناسبت‌های مختلف، همکاری اقوام و مذاهب و حضور مشترک آنان در عرصه‌های اجتماعی مشاهده کرد. بسیاری از مردم استان معتقدند آنچه امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد، پررنگ کردن نقاط مشترک و پرهیز از مسائلی است که می‌تواند زمینه اختلاف و تفرقه را فراهم کند.

وحدت؛ تجربه‌ای که در زندگی مردم جریان دارد

یکی از شهروندان شیعه گلستانی با اشاره به زندگی مشترک اقوام و مذاهب مختلف در این استان گفت: سال‌هاست شیعه و اهل سنت در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و در بسیاری از مسائل، شادی‌ها و سختی‌های یکدیگر شریک هستند. آنچه مردم را در کنار هم نگه داشته، تنها یک شعار نیست، بلکه یک تجربه اجتماعی و زندگی مشترک است که نسل به نسل ادامه پیدا کرده است.

وی افزود: ما ممکن است در برخی مسائل مذهبی دیدگاه‌های متفاوتی داشته باشیم، اما این تفاوت‌ها نباید باعث شود اصل برادری و همدلی را فراموش کنیم. همه ما مسلمان هستیم، پیامبر واحد داریم و قرآن کریم کتاب مشترک ماست. دشمن نیز تفاوت‌های ما را به خوبی می‌شناسد و تلاش می‌کند از همین تفاوت‌ها برای ایجاد اختلاف استفاده کند.

این شهروند گلستانی تأکید کرد: امروز جامعه اسلامی بیش از هر زمان دیگری به آرامش، همدلی و اتحاد نیاز دارد. اگر مردم مراقب باشند که تحت تأثیر سخنان تفرقه‌افکن قرار نگیرند و به جای اختلاف، بر مشترکات تأکید کنند، بسیاری از توطئه‌ها خنثی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: هفته وحدت باید یادآور این باشد که شیعه و سنی رقیب یکدیگر نیستند، بلکه اعضای یک جامعه اسلامی هستند و می‌توانند با حفظ اعتقادات خود، برای آینده بهتر کشور و جهان اسلام در کنار هم حرکت کنند.

در سوی دیگر، یک شهروند اهل سنت گلستانی نیز وحدت را یکی از نیازهای اساسی جامعه اسلامی دانست و گفت: پیامبر اکرم(ص) برای ایجاد جامعه‌ای بر پایه برادری و رحمت مبعوث شدند و اگر امروز مسلمانان از این مسیر فاصله بگیرند، در واقع از بخشی از سیره پیامبر(ص) فاصله گرفته‌اند.

وی افزود: در استان گلستان، مردم شیعه و سنی سال‌ها در کنار هم زندگی کرده‌اند و در بسیاری از مناسبت‌ها و مسائل اجتماعی همراه یکدیگر بوده‌اند. این همزیستی نشان می‌دهد که می‌توان با وجود تفاوت‌های مذهبی، در کنار یکدیگر زندگی کرد و برای منافع مشترک جامعه تلاش کرد.

این شهروند اهل سنت ادامه داد: دشمنان جهان اسلام زمانی می‌توانند به اهداف خود برسند که میان مسلمانان اختلاف ایجاد شود. اگر شیعه و سنی بدانند که دشمن واقعی چه کسی است و اجازه ندهند مسائل فرعی آنان را از مسائل اصلی دور کند، قدرت و انسجام جامعه اسلامی چند برابر خواهد شد.

وی تأکید کرد: وحدت به معنای کنار گذاشتن اعتقادات نیست؛ هر فرد می‌تواند بر اساس باور خود زندگی کند، اما در مسائل مشترک باید کنار یکدیگر باشیم. حفظ امنیت، استقلال، آرامش و عزت کشور و دفاع از مظلومان، موضوعاتی است که همه مسلمانان می‌توانند بر سر آن اتفاق نظر داشته باشند.

نورمفیدی: وحدت، رمز عزت و اقتدار امت اسلام است

در همین راستا نماینده ولی‌فقیه در گلستان، با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت و میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، بر ضرورت تقویت همدلی و انسجام میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: اهمیت وحدت اسلامی در شرایط امروز جهان بیش از گذشته آشکار شده است و مسلمانان برای ایستادگی در برابر دشمنان اسلام باید از اختلاف و تفرقه دوری کنند.

آیت‌الله سیدکاظم نورمفیدی با اشاره به اختلاف نظر تاریخی درباره تاریخ ولادت پیامبر اکرم(ص) اظهار کرد: برخی مسلمانان دوازدهم ربیع‌الاول و بسیاری از شیعیان هفدهم ربیع‌الاول را سالروز ولادت پیامبر(ص) می‌دانند و به همین دلیل، امام خمینی(ره) با ابتکاری ارزشمند فاصله میان این دو تاریخ را به عنوان هفته وحدت نامگذاری کردند تا این تفاوت دیدگاه، به جای آنکه موجب اختلاف شود، زمینه‌ای برای نزدیکی بیشتر مسلمانان باشد.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان افزود: امروز با توجه به فشارها و جنایت‌هایی که دشمنان اسلام در نقاط مختلف جهان علیه مسلمانان انجام می‌دهند، اهمیت مسئله وحدت بیش از پیش روشن شده است. آنچه می‌تواند امت اسلامی را در برابر دشمنی که در فلسطین، یمن، لبنان و دیگر نقاط جهان اسلام دست به جنایت می‌زند، قدرتمند و مقاوم کند، وحدت و یکپارچگی مسلمانان است.

نورمفیدی اظهار کرد: اگر امت اسلامی با دل‌هایی متحد و در کنار یکدیگر باشد، هیچ دشمنی جرئت نمی‌کند عظمت و قدرت آن را بشکند و تضعیف کند؛ دشمن زمانی فرصت پیدا می‌کند که میان مسلمانان اختلاف و شکاف ایجاد شود.

وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) در نهج‌البلاغه گفت: برای درک اهمیت وحدت باید به تاریخ امت‌های گذشته نگاه کنیم و ببینیم چه عواملی موجب پیروزی، عزت و اقتدار آنها شده و چه عواملی آنها را به شکست و ضعف کشانده است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان ادامه داد: امیرالمؤمنین(ع) در خطبه قاصعه نهج‌البلاغه، وحدت، یکپارچگی، همدلی و الفت را از عوامل عزت و شوکت امت‌های گذشته معرفی می‌کنند و در مقابل، تفرقه و اختلاف را از عوامل شکست و سست شدن قدرت آنان می‌دانند.

نورمفیدی با تأکید بر اینکه پیروی از امیرالمؤمنین(ع) تنها به ادعا نیست، خاطرنشان کرد: ما که خود را شیعه علی(ع) می‌دانیم، باید سخنان و آموزه‌های آن حضرت درباره وحدت را جدی بگیریم و همه یکدیگر را به وحدت، الفت و همراهی دعوت کنیم.

امت احمد، اتحاد مقدس و مبارزه با ایادی استکباری را یک فرضیه توحیدی و نبوی می داند

حجت‌الاسلام رضا دیلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جایگاه پیامبر اکرم(ص) در هدایت و رستگاری بشر اظهار کرد: سیره پیامبر اعظم، تجلی‌گاه تزکیه، تعلیم، تربیت و رستگاری و محور مبارزاتی جبهه حق در طول تاریخ است پیامبر اکرم(ص) پس از بعثت، برای تحقق حاکمیت الهی و دینی در جامعه، مسیرهای مختلفی را دنبال کردند.

وی افزود: جهاد فرهنگی و تبلیغی، جهاد سیاسی و جهاد نظامی از مهم‌ترین محورهایی بود که پیامبر اکرم(ص) در مسیر رسالت خود دنبال کردند و هدف اصلی همه این اقدامات، ساخت جامعه‌ای مبتنی بر توحید، عدالت، اخلاق و ارزش‌های الهی بود.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: پیامبر اکرم(ص) در طول دوران رسالت خود دو رویکرد اساسی را همزمان دنبال می‌کردند؛ در برابر جریان کفر و ظلم، سرسختانه و با استواری و ایستادگی می‌ایستادند و در مواجهه با مؤمنان و مسلمانان، رحمت، مهربانی و عطوفت را مبنا قرار می‌دادند.

دیلمی با بیان اینکه یکی از دشوارترین عرصه‌های جهاد پیامبر(ص)، ایجاد انسجام و وحدت در جامعه اسلامی بود، گفت: پیامبر اکرم(ص) تلاش کردند مسلمانان را بر محور توحید و ولایت گرد هم آورند و با تفکرات و ساختارهای طبقاتی و تبعیض‌آمیز که ریشه در جاهلیت و حرکت جبهه نفاق و کفر داشت، مقابله کنند.

وی ادامه داد: در جامعه آن روز، نظام طبقاتی، تبعیض و برده‌داری رواج داشت و جایگاه اجتماعی افراد تا حد زیادی بر اساس ثروت، قدرت و موقعیت خانوادگی آنان تعیین می‌شد، اما پیامبر اکرم(ص) این معیارها را به چالش کشیدند و معیار ارزشمندی انسان را ایمان، تقوا و فضیلت و جهاد قرار دادند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین پیام‌های سیره نبوی ، مقابله با نگاه‌های جاهلی و احیای کرامت انسانی بود. پیامبر(ص) جامعه‌ای را پایه‌گذاری کردند که در آن تفاخر به ثروت، قومیت و جایگاه اجتماعی جای خود را به برادری، عدالت و تقوا می‌داد.

دیلمی با تأکید بر اینکه تحقق حاکمیت الهی و ایجاد انسجام در جامعه اسلامی از اهداف اساسی پیامبر اکرم(ص) بود، اظهار کرد: سیره نبوی نشان می‌دهد که جامعه دینی بدون وحدت و انسجام و دشمن شناسی و مقاومت نمی‌تواند در مسیر تحقق اهداف الهی حرکت کند؛ از این رو، پیامبر(ص) همواره بر ایجاد همبستگی میان مسلمانان و مقابله با عوامل تفرقه و مقابله با جریان کفر و شرک تأکید داشتند.

وی افزود: امروز نیز امت احمد (ص) برای عبور از چالش‌ها و حرکت در مسیر پیشرفت و تمدن‌سازی، بیش از هر زمان دیگری به بازخوانی سیره پیامبر اکرم(ص) و بهره‌گیری از اصولی همچون، جهاد و مبارزه، زیست توحیدی، عدالت خواهی و تعمیق مبانی وحدت و دشمن شناسی نیاز دارد.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی نیز با تکیه بر آموزه‌های اسلامی و سیره نبوی، فاطمی و علوی، تلاش کرده است زمینه بسط فرهنگ مقاومت، ایثار شهادت و انسجام و وحدت جامعه دینی را در داخل کشور و در سطح جهان اسلام تقویت کند.

دیلمی تأکید کرد: حرکت به سمت تمدن نوین اسلامی زمانی امکان‌پذیر خواهد بود که جامعه اسلامی در کنار حفظ ارزش‌های دینی، بر مشترکات خود تأکید کرده و با تقویت وحدت، انسجام و روحیه همدلی، در برابر جریان‌های تفرقه‌افکن و دشمنان امت اسلامی، مقاومت و ایستادگی کند.

وحدت، نیاز امروز جامعه اسلامی است

آخوند قربان حقیقی، امام جمعه شهر کرند نیز با تبریک هفته وحدت، بر ضرورت تقویت انسجام و همدلی میان مسلمانان تأکید کرد و گفت: پیامبر اکرم(ص) در قرآن کریم به عنوان «رحمةً للعالمین» معرفی شده و سیره آن حضرت، مسلمانان را به برادری، وحدت و پرهیز از تفرقه فرا می‌خواند.

وی با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلَا تَفَرَّقُوا» افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری، جامعه اسلامی به وحدت و همدلی در برابر استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی نیاز دارد.

امام جمعه شهر کرند با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر انسجام و اتحاد در برابر دشمنان ایستادگی کرده است، اظهار کرد: حتی پس از شهادت رهبر شهید، وحدت و همدلی مردم تقویت شد و ملت ایران با تبعیت از مقام معظم رهبری، مسیر عزت، مقاومت و ایستادگی را ادامه داد.

حقیقی خاطرنشان کرد: دشمنان با وجود توطئه‌ها و تلاش‌های گسترده برای ضربه زدن به انسجام و ثبات کشور، نتوانستند به اهداف خود دست پیدا کنند و در برابر اراده و اتحاد ملت ایران ناکام ماندند.

وی ادامه داد: حفظ وحدت و همدلی، یکی از مهم‌ترین عوامل اقتدار جامعه اسلامی است و تداوم این مسیر می‌تواند توطئه‌های دشمنان را بیش از پیش خنثی کند.

وحدت؛ فراتر از یک مناسبت

آنچه از سخنان مردم و مسئولان در هفته وحدت می‌توان دریافت این است که وحدت برای جامعه‌ای مانند گلستان، مفهومی فراتر از یک شعار و یک مناسبت تقویمی دارد. زندگی مشترک شیعه و اهل سنت در کنار اقوام مختلف، سرمایه‌ای اجتماعی است که حفظ آن نیازمند هوشیاری، گفت‌وگو و پرهیز از دامن زدن به اختلافات است.

وحدت به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های مذهبی نیست؛ بلکه به معنای پذیرفتن این واقعیت است که مسلمانان می‌توانند با حفظ باورهای خود، در برابر مسائل مشترک کنار یکدیگر بایستند. تجربه گلستان نیز نشان داده است که هرگاه مردم بر اشتراکات خود تکیه کرده‌اند، زمینه برای همدلی و آرامش بیشتر فراهم شده است.

امروز در شرایطی که جهان اسلام با چالش‌ها و تهدیدهای مختلف مواجه است، تقویت این سرمایه اجتماعی بیش از گذشته ضرورت دارد؛ چراکه جامعه متحد، کمتر در معرض پروژه‌های تفرقه‌افکنانه قرار می‌گیرد و می‌تواند با قدرت بیشتری از منافع، عزت و استقلال خود دفاع کند. هفته وحدت از همین منظر، فرصتی برای یادآوری یک حقیقت روشن است؛ قدرت امت اسلامی از دل وحدت و همدلی شکل می‌گیرد و اختلاف، نخستین شکافی است که دشمن برای نفوذ در آن به دنبال ایجادش است.