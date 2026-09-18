به گزارش خبرگزاری مهر، رزمایش ۳۱۳هزار نفری جان‌فدایان ایران از ابتدای صبح امروز(جمعه) با حضور مردم جانفدای ایران برگزار شد.

ساسان زارع، سخنگوی ستاد مردمی پویش «جان‌فدا»، با اشاره به مشارکت ۳۱ میلیون نفر در این پویش اظهار کرده بود: «ثبت‌نام ۳۱ میلیون نفر در پویش جان‌فدا به‌وضوح نشان داد که مردم ستون اصلی امنیت ملی هستند.»

زارع ضمن اشاره به اینکه «اعلام آمادگی برای تشکیل ارتش مردمی ۳۰ میلیونی در تاریخ بی‌نظیر است» تأکید کرد که این حضور گسترده مردمی، بازتاب قابل توجهی در داخل و خارج از کشور داشته است.