دریافت 4 MB کد مطلب 6950373 https://mehrnews.com/x3d5Nn ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۷ کد مطلب 6950373 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۷ گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران رزمایش ۳۱۳هزار نفری جانفدایان ایران از ابتدای صبح امروز(جمعه) با حضور مردم جانفدای ایران برگزار شد. کپی شد مطالب مرتبط رزمایش ۳۱۳هزار نفری جانفدایان؛ نماد آمادگی برای دفاع از ایران برگزاری همایش ۴۶ هزار نفری جانفدایان استان سمنان در شاهرود دعوت از مردم برای شرکت در رزمایش و اجتماع بزرگ مردمی جانفدایان ایران خاک ایران را به هیچکس نمیدهیم رزمایش «جانفدای ایران» در بهارستان برگزار شد برچسبها رزمایش رزمایش نظامی سپاه تهران جانفدا پویش جانفدا جانفدایان ایران رزمایش 313هزار
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