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کد مطلب 6950373
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۲۷ شهریور ۱۴۰۵، ۹:۳۷

گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران

گزارش خبرنگار مهر از حال و هوای رزمایش ۳۱۳ هزار نفری جانفدایان ایران

رزمایش ۳۱۳هزار نفری جان‌فدایان ایران از ابتدای صبح امروز(جمعه) با حضور مردم جانفدای ایران برگزار شد.

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    نظرات

    • سید نوید IR ۱۲:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۲۷
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      مرگ بر منافقین مرگ بر اسرائیل مرگ بر امریکا

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