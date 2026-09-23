خبرگزاری مهر، گروه استانها - کاروان تشییع پیکر این فقیه برجسته حوزههای علمیه در ادامه از مسیر خیابان موسی بن جعفر(ع)، چهارراه بازار و میدان آستانه به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) حرکت کرد.
مراسم تشییع پیکر مطهر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی صبح امروز با حضور گسترده و باشکوه اقشار مختلف مردم، علما، روحانیون و شخصیتهای حوزوی از میدان جهاد به سمت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد.
پیکر این مرجع عالیقدر پس از ورود به حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س)، گرداگرد مضجع شریف بانوی کرامت طواف داده شد.
در ادامه این مراسم، پیکر مطهر آیتالله سیدموسی شبیری زنجانی پس از تشییع باشکوه مردم قم و اقامه نماز میت به امامت آیتالله سبحانی، در مسجد بالاسر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) به خاک سپرده شد.
همچنین مراسم بزرگداشت این عالم ربانی، امشب پس از نماز مغرب و عشاء با اقامه رهبر معظم انقلاب اسلامی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار میشود.
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