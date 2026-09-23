دریافت 3 MB کد مطلب 6956126 https://mehrnews.com/x3d8bM ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ کد مطلب 6956126 فیلم دین و آیین فیلم دین و آیین ۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸ تصاویر هوایی از مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی تصاویر هوایی، حضور مردم و مسئولان در مراسم تشییع پیکر آیتالله شبیری زنجانی را به تصویر میکشد. کپی شد مطالب مرتبط حضور اژهای در مراسم تشییع آیتالله شبیری زنجانی مراسم تشییع پیکر آیتالله شبیری زنجانی در قم ؛ وداع با فقیه مردمدار پیکر آیتالله شبیری زنجانی به حرم حضرت معصومه(س) رسید برچسبها آیت الله شبیری زنجانی آیتالله شبیری دفتر آیتالله شبیری زنجانی
نظر شما