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کد مطلب 6956126
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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۸

تصاویر هوایی از مراسم تشییع آیت‌الله شبیری زنجانی

تصاویر هوایی از مراسم تشییع آیت‌الله شبیری زنجانی

تصاویر هوایی، حضور مردم و مسئولان در مراسم تشییع پیکر آیت‌الله شبیری زنجانی را به تصویر می‌کشد.

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