خبرگزاری مهر، گروه استانها،مراسم سالروز ۱۳ آبان، در تهران از ساعت ۹ صبح با راهپیمایی از میدان فلسطین تا مقابل لانه جاسوسی آمریکا در خیابان طالقانی برگزار خواهد شد. همچنین در طول مسیر غرفه‌ها و موکب‌های دانش‌آموزی و دانشجویی برپا خواهند شد.

ساعت ۲۰ شب گذشته نیز از جوار مرقد مطهر امام شهیدمان در حرم امام رضا علیه‌السلام، پاسداشت زنگ مبارزه با استکبار جهانی در میادین و نقاط کشور طنین‌افکن شد.

سیزدهم آبان یا همان روز دانش‌آموز امسال با نام و یاد دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب، معنایی متفاوت یافته است. ۱۳ آبان امسال فقط یادآور روز دانش‌آموز نیست، یادآور کودکانی است که با کوله پشتی‌‎های رنگی و کتاب‌های نو و دنیایی از آرزوهای کودکانه راهی مدرسه شدند، اما دیگر هیچ‌وقت برنگشتند.

برای همین امسال ۱۳ آبان باید از نیمکت‌های خالی بگوییم که صاحبانشان هیچ وقت پشت آن نمی‌نشینند، باید از دیکته‌هایی که نیمه‌تمام ماند، از مشق‌هایی که دیگر کسی سراغشان را نمی‌گیرد و آرزوهای کودکانه بنویسیم، برای دانش‌آموزان شهید مدرسه شجره طیبه میناب که در نهم اسفند ۱۴۰۴ با تهاجم دشمنان صهیونی-آمریکایی به مدرسه در یک لحظه دنیای پر از رویا، دوستی، شیطنت و امید دانش‌آموزان به خاکستر تبدیل شد.