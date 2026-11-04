خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۱۳ آبان در حافظه تاریخی ملت ایران تنها یک مناسبت تقویمی نیست، بلکه نقطه تلاقی سه رویداد مهم در تاریخ معاصر کشور و نمادی از ایستادگی در برابر استبداد و سلطه بیگانگان است؛ روزی که از تبعید امام خمینی(ره) در سال ۱۳۴۳ تا شهادت دانش‌آموزان در سال ۱۳۵۷ و تسخیر سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸، روایتگر مبارزه نسل‌های مختلف ایرانیان برای استقلال، آزادی و حفظ هویت ملی است.

این روز همچنین فرصتی برای بازخوانی نقش دانش‌آموزان و دانشجویان در تحولات تاریخی ایران و بررسی مسئولیت نسل جدید در صیانت از استقلال کشور به شمار می‌رود؛ موضوعی که در اظهارات مسئولان استان قزوین نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

۱۳ آبان نماد ایستادگی ملت ایران در برابر استکبار جهانی است

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با تأکید بر نقش نسل جوان در تداوم مسیر استکبارستیزی ملت ایران گفت: ۱۳ آبان یادآور روحیه استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت ایران در برابر زیاده‌خواهی قدرت‌های سلطه‌گر است و دانش‌آموزان و دانشجویان همواره در صف مقدم این حرکت تاریخی قرار داشته‌اند.

حجت‌الاسلام غلامحسین حقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اهمیت یوم‌الله ۱۳ آبان اظهار کرد: این روز در تاریخ انقلاب اسلامی یادآور سه رویداد مهم و سرنوشت‌ساز است که هر یک بیانگر روحیه ظلم‌ستیزی، استقلال‌طلبی و مقابله ملت ایران با سلطه بیگانگان است.

وی افزود: ۱۳ آبان تنها یک مناسبت تاریخی نیست، بلکه نمادی از هویت انقلابی ملت ایران و تأکیدی بر این واقعیت است که مردم ایران در طول تاریخ معاصر خود، همواره در برابر دخالت‌ها و زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های استکباری ایستادگی کرده‌اند.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین با اشاره به جایگاه دانش‌آموزان و دانشجویان در نهضت استکبارستیزی ملت ایران بیان کرد: دانش‌آموزان با حرکت تاریخی خود در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و دانشجویان پیرو خط امام در تسخیر لانه جاسوسی در سال ۱۳۵۸، نشان دادند که نسل جوان ایران نسبت به سرنوشت کشور خود بی‌تفاوت نیست و در بزنگاه‌های تاریخی نقش‌آفرینی می‌کند.

حقانی ادامه داد: امروز نیز مسئولیت نسل جوان در شناخت ماهیت استکبار و شیوه‌های سلطه‌گری آن اهمیت ویژه‌ای دارد؛ چراکه دشمنان ملت ایران در کنار فشارهای سیاسی و اقتصادی، از ابزارهای رسانه‌ای و جنگ شناختی برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی و به‌ویژه نسل نوجوان و جوان استفاده می‌کنند.

وی با بیان اینکه استکبارستیزی به معنای ایستادگی در برابر ظلم، سلطه‌طلبی و نقض استقلال ملت‌هاست، تصریح کرد: آگاهی‌بخشی به نسل جدید، تبیین تاریخ انقلاب اسلامی و تقویت روحیه خودباوری و اعتمادبه‌نفس ملی از مهم‌ترین ضرورت‌هایی است که باید در محیط‌های آموزشی، فرهنگی و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

سرپرست اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قزوین خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه دانش‌آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم در مراسم ۱۳ آبان، فرصتی برای بازخوانی آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید عهد با مسیر استقلال، عزت و پیشرفت ایران است.

۱۳ آبان نماد استقلال‌طلبی و ایستادگی ملت ایران است

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین نیز در یادداشتی به مناسبت ۱۳ آبان، این روز را یادآور اعتراض دانش‌آموزان به استبداد و نماد ایستادگی نسل‌های مختلف ملت ایران در مسیر استقلال و مقابله با سلطه بیگانگان دانست.

حجت‌الاسلام والمسلمین جباری در این یادداشت نوشت: این روز یکی از مقاطع ماندگار تاریخ جمهوری اسلامی ایران است؛ روزی که دانش‌آموزان بیدار و آگاه در اعتراض به شرایط ناعادلانه جامعه، به همراه جمعی از دانشجویان در دانشگاه تهران تجمع کردند.

وی با اشاره به برخورد نیروهای حکومتی با معترضان افزود: مأموران ابتدا با استفاده از گاز اشک‌آور تلاش کردند تجمع‌کنندگان را متفرق کنند، اما در ادامه آنان را به گلوله بستند که در پی این حادثه ۵۶ نفر شهید و صدها نفر مجروح شدند.

رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی استان قزوین ادامه داد: این واقعه در حافظه تاریخی ملت ایران ماندگار شد و نشان داد مردم این سرزمین در برابر ظلم، ستم و ناعدالتی سکوت نمی‌کنند و برای دفاع از آرمان‌های خود، از هیچ فداکاری دریغ ندارند.

جباری در بخش دیگری از این یادداشت، ۱۳ آبان را نماد شکوه، قدرت و بصیرت نوجوانان و جوانانی دانست که برای استواری نظام جمهوری اسلامی جان خود را فدا کردند.

وی همچنین با اشاره به تسخیر سفارت آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ نوشت: دانشجویان پیرو خط امام با وحدت و یکپارچگی، لانه جاسوسی آمریکا را تسخیر کردند و بار دیگر پیام استقلال‌طلبی و مخالفت ملت ایران با سلطه بیگانگان را به جهان رساندند.

دانش‌آموزان برای دفاع از کشور و اعتقاداتشان آماده‌اند

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین نیز در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان، با اشاره به رویدادهای تاریخی این روز گفت: دانش‌آموزان با حضور در راهپیمایی امسال و شعار «هر مدرسه، یک گردان جان‌فدا»، آمادگی خود را برای دفاع از کشور، رهبری و اعتقادات دینی اعلام کردند.

یحیایی اظهار کرد: آبان‌ماه یادآور رویدادهای مهمی در تاریخ معاصر ایران، از جمله تبعید حضرت امام خمینی(ره)، تسخیر سفارت آمریکا و شهادت دانش‌آموز بسیجی محمدحسین فهمیده است؛ رویدادهایی که هرکدام بخشی از تاریخ مبارزه ملت ایران برای استقلال و مقابله با سلطه بیگانگان را روایت می‌کنند.

وی با اشاره به شرایط کنونی کشور و آنچه دشمنی آمریکا با ملت ایران خواند، افزود: دانش‌آموزان باید با شناخت این رویدادها و تحولات امروز، نسبت به حفظ استقلال کشور و ارزش‌های ملی و دینی خود آگاه باشند.

مدیرکل آموزش‌وپرورش استان قزوین تأکید کرد: دانش‌آموزان باید بدانند که ملت ایران پای کشور، رهبری و اعتقادات دینی و مذهبی خود ایستاده است و برای دفاع از این ارزش‌ها آمادگی فداکاری دارد.

یحیایی با اشاره به حضور دانش‌آموزان در راهپیمایی ۱۳ آبان گفت: دانش‌آموزان با شعار «هر مدرسه، یک گردان جان‌فدا» در این مراسم شرکت کردند و حضور آنان بیانگر آمادگی این نسل برای دفاع از کشور و آرمان‌های خود است.

نسل جوان و مسئولیت تداوم مسیر استقلال

مجموع دیدگاه‌های مسئولان استان قزوین درباره ۱۳ آبان نشان می‌دهد که این مناسبت تاریخی، فراتر از یادآوری رویدادهای گذشته، فرصتی برای پیوند تجربه نسل‌های پیشین با مسئولیت‌های نسل امروز است؛ از دانش‌آموزانی که در سال ۱۳۵۷ در اعتراض به استبداد جان خود را از دست دادند تا دانشجویانی که یک سال بعد در تسخیر سفارت آمریکا نقش‌آفرینی کردند و دانش‌آموزان امروز که با حضور در راهپیمایی ۱۳ آبان، بر آمادگی خود برای دفاع از کشور و اعتقاداتشان تأکید می‌کنند.

در این میان، آگاهی تاریخی، شناخت تحولات سیاسی و اجتماعی و تقویت خودباوری در نسل نوجوان و جوان، از جمله محورهایی است که در سخنان مسئولان فرهنگی، انتظامی و آموزشی استان مورد توجه قرار گرفته است.

۱۳ آبان یادآور این واقعیت تاریخی است که استقلال و عزت ملی در طول تاریخ ایران با حضور و نقش‌آفرینی مردم و نسل‌های مختلف به دست آمده و حفظ آن نیز نیازمند آگاهی، مسئولیت‌پذیری و مشارکت نسل جدید در عرصه‌های مختلف کشور است.