خبرگزاری مهر، گروه استان ها: بارش باران که از چند روز گذشته در برخی شهرها و استان ها آغاز شده بود همچنان ادامه دارد و سازمان هواشناسی با توجه پیش بینی های انجام شده برای برخی از استان های هشدارهای قرمز و نارنجی صادر کرده است.

براساس نقشه‌های هواشناسی، علاوه بر استان خوزستان، برای استان‌های لرستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و برخی مناطق استان کردستان از جمله مریوان، سروآباد، دهگلان، کامیاران و قروه نیز هشدار سطح قرمز صادر شده است.

با توجه به پیش‌بینی رگبارهای شدید باران، وزش باد شدید موقتی و بارش برف در ارتفاعات نیز پیش بینی شده و این شرایط تا روز یکشنبه (۱۷ آبان‌) ادامه خواهد داشت.

در همین راستان برخی استان ها همانند خوزستان، کردستان و کرمانشاه نیز با توجه به شدت بارش ها از روز گذشته فعالیت مدارس را به صورت مجازی اعلام کرده اند.

وزیر کشور نیز در پی اعلام هشدار قرمز هواشناسی برای استان‌های تهران، خوزستان، کردستان، لرستان، چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویراحمد خطاب به استانداران مربوطه و رئیس سازمان مدیریت بحران بر حفظ آمادگی و بسیج امکانات تأکید کرد.