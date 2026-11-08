خبرگزاری مهر- گروه استان ها: بر اساس اعلام صادق ضیائیان، رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور، امروز (یکشنبه، ۱۷ آبان) سامانه بارشی در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، زنجان، قزوین، البرز، تهران، قم، همدان، مرکزی، کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، خوزستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال استان فارس و بوشهر، یزد، گلستان، خراسان شمالی و خراسان رضوی فعالیت خواهد داشت.

فعالیت این سامانه بارشی روز دوشنبه (۱۸ آبان) در نوار شمالی کشور و دامنه‌های مرکزی و جنوبی زاگرس ادامه خواهد داشت و روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیز استان‌های ساحلی دریای خزر و مناطق شمال شرق کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. پس از آن، این سامانه از کشور خارج خواهد شد.

روز چهارشنبه (۲۰ آبان) موج بارشی جدیدی از سمت جنوب وارد کشور می‌شود و فعالیت خود را در مناطق مختلف آغاز خواهد کرد.