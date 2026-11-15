خبرگزاری مهر- گروه استان ها: واژگونی یک دستگاه اتوبوس در محور جاده دست‌عباس به مورموری، لحظات ابتدایی، تاکنون سه کشته و ۱۵ مصدوم داشته است.

حادثه واژگونی اتوبوس شامگاه شنبه در محور دست عباس - مورموری در جنوب استان ایلام رخ داد.

اتوبوس واژگون شده سرویس کارکنان یکی از شرکت‌های منطقه بوده است.

این حادثه در مسیر دشت‌عباس به مورموری رخ داد.



بلافاصله پس از اعلام حادثه، پنج تیم عملیاتی جمعیت هلال‌احمر برای امدادرسانی به مصدومان به محل حادثه اعزام شدند.

نیروهای امدادی پس از حضور در صحنه، اقدامات اولیه درمانی را برای مصدومان انجام دادند و روند امدادرسانی با هماهنگی سایر دستگاه‌های امدادی در محل حادثه ادامه یافت.

احمد کرمی، استاندار ایلام، شامگاه شنبه در تماس تلفنی با فرمانداران دهلران و آبدانان، دستور رسیدگی فوری و پیگیری میدانی حادثه را صادر کرد.

استاندار ایلام همچنین دستور داد، دستگاه‌های امدادرسان، دانشگاه علوم پزشکی و نیروهای اورژانس و هلال احمر با بسیج امکانات، اقدامات لازم را برای امدادرسانی و ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان انجام دهند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان ایلام در ساعات ابتدایی حادثه گفت: در حال حاضر ۱۲ تیم عملیاتی با مشارکت ۳۲ نیروی امدادی، ۶ دستگاه آمبولانس، ۳ دستگاه خودروی ست نجات و ۳ دستگاه خودروی کمک‌دار در عملیات امدادرسانی حضور دارند.



در پی این حادثه، یک روز عزای عمومی در سراسر استان ایلام و دو روز عزای عمومی در شهرستان آبدانان اعلام و پیام تسلیتی از سوی امام جمعه و استاندار استان ایلام صادر شد.