سطح خدمت رسانی به تجار بوشهر افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی زایر انگالی صبح یکشنبه در کمیته ساماندهی امور بندری استان بوشهر افزود: رسالت و نقش مهم کمیته ساماندهی بنادر تجاری تسهیل، روان سازی و تسریع در روند و فرآیندهای تجاری و بازرگانی است .

وی تجار و بازرگانان را متولیان توسعه اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: پاسخگویی، برآورده کردن مطالبات و نیازهای آنان از اولویتها و برنامه های راهبردی تمامی دستگاه های اجرایی در استان است.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به لزوم بهره گیری از آموزه های دینی و ایرانی در عرصه تجارت افزود: پاسخگویی، ایجاد تعامل، تسهیل فرآیندها، هم افزایی و افزایش بهره وری است که مشکلات و ناسامانی های اقتصادی استان را رفع ساخته و زمینه های ترغیب تلاشگران عرصه تجارت و بازرگانی را به ادامه فعالیتهای تجاری فراهم می کنند .

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: ساماندهی امور بندری و پیگیری اهم مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجارت خارجی استان و تسهیل فرایندهای تجاری رفع موانع تجارت خارجی استان بسیار ضروری است.

سیدحسین حسینی محمدی افزود: رفع موانع و مشکلات تجارت در بوشهر علاوه بر آبادانی منطقه زمینه ایجاد اشتغال پایدار و بیشتر را نیز فراهم می کند.