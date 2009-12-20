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۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۱۴:۳۰

سطح خدمت رسانی به تجار بوشهر افزایش می یابد

سطح خدمت رسانی به تجار بوشهر افزایش می یابد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل برنامه ریزی استانداری بوشهر گفت: با اهتمام و پیگیری های که از سوی مسئولان کمرگ، اداره بنادر و مدیران مناطق ویژه اقتصادی 1و 2 بوشهر در حال انجام است به زودی شاهد ارتقا سطح خدمت رسانی به فعالان عرصه تجارت در استان خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی زایر انگالی صبح یکشنبه در کمیته ساماندهی امور بندری استان بوشهر افزود: رسالت و نقش مهم کمیته ساماندهی بنادر تجاری تسهیل، روان سازی و تسریع در روند و فرآیندهای تجاری و بازرگانی است.

وی تجار و بازرگانان را متولیان توسعه اقتصادی عنوان کرد و اظهار داشت: پاسخگویی، برآورده کردن مطالبات و نیازهای آنان از اولویتها و برنامه های راهبردی تمامی دستگاه های اجرایی در استان است.

مدیرکل دفتر هماهنگی و امور اقتصادی استانداری بوشهر با اشاره به لزوم بهره گیری از آموزه های دینی و ایرانی در عرصه تجارت افزود: پاسخگویی، ایجاد تعامل، تسهیل فرآیندها، هم افزایی و افزایش بهره وری است که مشکلات و ناسامانی های اقتصادی استان را رفع ساخته و زمینه های ترغیب تلاشگران عرصه تجارت و بازرگانی را به ادامه فعالیتهای تجاری فراهم می کنند.

رئیس سازمان بازرگانی استان بوشهر نیز گفت: ساماندهی امور بندری و پیگیری اهم مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه تجارت خارجی استان و تسهیل فرایندهای تجاری رفع موانع تجارت خارجی استان بسیار ضروری است.

سیدحسین حسینی محمدی افزود: رفع موانع و مشکلات تجارت در بوشهر علاوه بر آبادانی منطقه زمینه ایجاد اشتغال پایدار و بیشتر را نیز فراهم می کند.

تجار و بازرگانان استان بوشهر نیز در این نشست با ابراز گلایه از نحوه خدمت رسانی در منطقه ویژه اقتصادی شماره 2 بوشهر، اخذ عوارض اضافی و غیر مرتبط بر کالاهای وارداتی، تاخیر در صدور قبض انبار، نبود بکارگیری نیروهای متخصص در امر ترخیص کالا توسط گمرک، تداخل و عدم تفکیک امور مربوط به ترخیص کالاهای وارداتی و صادراتی ، عدم پاسخگویی را برخی از مشکلات گریبانگیر فعالان این بخش عنوان کرد و خواستار تسهیل و تسریع در روند ارائه خدمات تجاری به تجار و بازرگانان استان شدند.

کد مطلب 1003578

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