به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه هم‌زمان با اختتامیه جشنواره «نوقلمان»، پنج عنوان کتاب از نویسندگان انجمن قلم‌افلاک لرستان و نمایشنامه رادیویی «از جرثقیل تا بهشت» در خرم‌آباد رونمایی شد.

در این آیین که با حضور جمعی از فعالان فرهنگی و ادبی برگزار شد، از پنج عنوان کتاب نویسندگان انجمن قلم‌افلاک لرستان که توسط انتشارات عرسان به چاپ رسیده‌اند، رونمایی شد.

این آثار شامل فیلم‌نامه «خانه شیطانی» نوشته محمدرضا دلیر و پویا بارانی بیرانوند، مجموعه داستان کوتاه «دو ستاره یک آسمان» اثر کیانا قربانی و کیمیا قربانی، داستان کوتاه «یک راه دو لباس» به نویسندگی دریا مرادی و حانیه بیرانوند، کتاب «راه بی‌پایان؛ مهدویت و انتظار در کلام شهدای لرستان» نوشته عصمت دهقانی و کتاب «راویان عشق؛ یادنامه شهدای معلم» اثر امیرحسین میرزاوند است.

«از جرثقیل تا بهشت»؛ روایتی از ایثار شهید محمد دالوند

در بخش دیگری از این مراسم، از نمایشنامه رادیویی «از جرثقیل تا بهشت» به نویسندگی و کارگردانی دنیا اشکان‌فر رونمایی شد.

این اثر با حضور صداپیشگانی همچون سینا حامد، حسین جهان‌نژادی، سیدطاها موسوی، خدیجه سبزیان و تهمینه فرامرزی تولید شده و برشی از زندگی، رشادت و ایثار شهید محمد دالوند در جریان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کند.

رونمایی از این آثار در کنار برگزاری جشنواره «نوقلمان»، با هدف حمایت از نویسندگان جوان، معرفی ظرفیت‌های ادبی لرستان، پاسداشت فرهنگ ایثار و شهادت و تقویت جریان تولید و انتشار آثار مکتوب و نمایشی در استان انجام شد.