همایش "نقش عاشورا در وحدت مسلمانان"برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از تلاوت آیاتی از قرآن مجید، حجت‌الاسلام سید محمدجوادهادی مدیر مدرسه شهید عارف حسینی و سناتور سابق پاکستان گفت: فرزند رسول گرامی(ص) برای این به شهادت رسید که ارزشهای انسانی را که به فراموشی سپرده شده بود احیا کند. یکی از آن ارزشها قیام در مقابل ظلم و ستم است و قیام در مقابل ظلم و ستم جز با اتحاد و یگانگی مسلمانان دست‌یافتنی نیست.

صابر حسین اعوان رییس حزب جماعت اسلامی پاکستان در پیشاور ماه محرم را برای همه مسلملنان قابل احترام دانست و اظهار داشت: عزاداری فرزند پیامبر اسلام (ص) خاص شیعیان نیست اهل سنت نیز به رسم تکلیف و وظیفه، خود را عزادار سیدالشهدا می‌دانند.

حجت‌الاسلام نذیر حسین مطهری امام جمعه مسجد حیات آباد پیشاور با تأکید بر پیام عاشورا بر وحدت و همدلی اظهار داشت: راهپیمائی در ایام عاشورا گر چه جزء فرائض ما نیست ولی جزء شعائر است و باید عزاداری اهل بیت رسول خدا(ص) درانظار مردم بر گزار شود تا مظلومیت شهدای کربلا بیشتر آشکار شود.