به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی پول کافی برای خرید نقدی طلا نداریم، چه راهی پیش روی ما است؟ طلا همیشه یکی از مطمئنترین راهها برای حفظ ارزش پول بوده است. اما با قیمتهای امروز، خرید نقدی طلا برای همه آسان نیست. نداشتن سرمایه موجب میشود تصمیم خرید بارها به تعویق بیفتد و همین تاخیر، گاهی هزینه بیشتری به همراه داشته باشد.
از همین رو، خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت راهکاری رهاییبخش است. روشی که میتواند فشار مالی خرید طلا را کمتر کند و امکان ورود تدریجی به بازار را مهیا سازد. با این حال، پیش از هر اقدامی، این پرسش مطرح است که آیا این روش واقعاً قابل اعتماد است و میتوان روی آن حساب کرد یا نه!؟
اگر شما هم با این دغدغه روبهرو هستید و دنبال راهی برای خرید قسطی طلا میگردید، ادامه این مطلب میتواند به تصمیمگیری آگاهانهتر کمک کند.
چرا خرید نقدی طلا دیگر برای همه ممکن نیست؟
واقعیت این است که قیمت طلا آنقدر بالا رفته که خیلیها نمیتوانند یکباره هزینه خریدش را پرداخت کنند. شاید قصد خرید داشته باشید، ولی وقتی به مبلغ نهایی نگاه میکنید، ترجیح میدهید خرید را عقب بیندازید. مشکل اینجاست که هر بار این تصمیم تکرار میشود، قیمتها هم جلوتر میروند و فاصله شما با خرید طلا بیشتر میشود. برای همین خیلیها به دنبال راهی میروند که بدون فشار مالی و بدون نیاز به سرمایه اولیه بتوانند وارد بازار شوند و خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت دقیقاً از همین نیاز شکل گرفته است.
خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت چه زمانی قابل اعتماد است؟
اگر قرار است سراغ خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت بروید، قبل از هر چیز باید بدانید قیمت طلا بر چه اساسی محاسبه میشود. طلا بازاری شفاف دارد و نرخ آن به عوامل مشخصی وابسته است، از جمله نوسانات بازار جهانی. وقتی امکان بررسی و مقایسه قیمت انس جهانی طلا وجود داشته باشد، اعتماد به روش خرید هم بیشتر میشود. در کنار قیمت، مشخص بودن اقساط، نداشتن هزینههای پنهان و روشن بودن وضعیت دارایی طلا اهمیت زیادی دارد. اگر این موارد شفاف باشند، خرید قسطی میتواند بهجای دردسر، یک انتخاب منطقی و قابل اتکا باشد.
مقایسه خرید قسطی طلا با روشهای رایج
قبل از تصمیم نهایی برای خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت، مقایسه این روش با خرید نقدی یا روشهای سنتی اقساطی میتواند دید واضحتری بدهد. تفاوتها معمولاً در نحوه پرداخت، نوع طلا و میزان فشار مالی مشخص میشود.
در جدول زیر، مهمترین تفاوتها بهصورت خلاصه آمده است:
|
معیار مقایسه
|
خرید نقدی طلا
|
خرید قسطی سنتی
|
خرید طلای قسطی در طلاسی
|
نیاز به سرمایه اولیه
|
بالا
|
متوسط
|
ندارد
|
نوع طلا
|
زینتی یا سرمایهای
|
اغلب زینتی
|
طلای آبشده
|
پرداخت اجرت ساخت
|
دارد
|
دارد
|
ندارد
|
امکان پرداخت اقساطی
|
ندارد
|
دارد
|
دارد
|
شفافیت اقساط و هزینهها
|
بالا
|
معمولاً محدود
|
شفاف و قابل محاسبه
|
امکان فروش یا تحویل طلا
|
بله
|
محدود
|
بله
|
فشار مالی در شروع خرید
|
زیاد
|
متوسط
|
کمتر
خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت در طلاسی
در طلاسی، خرید قسطی طلا بر پایه طلای آبشده انجام میشود، یعنی مبلغی که پرداخت میکنید، مستقیماً به طلا تبدیل میشود و هزینهای بابت اجرت ساخت از سرمایه شما کسر نخواهد شد. این موضوع باعث میشود خرید قسطی، از همان ابتدا ماهیت سرمایهگذاری داشته باشد.
مدل خرید اقساطی در طلاسی به این صورت است که پس از دریافت اعتبار از پلتفرمهای همکار، موجودی طلا به حساب کاربری شما اضافه میشود و طلا در همان لحظه به نام شما ثبت خواهد شد. در طول دوره بازپرداخت، امکان فروش دارایی یا درخواست تحویل فیزیکی طلا نیز وجود دارد. به این ترتیب، خرید قسطی محدود به نگهداری بلندمدت نیست و انعطاف لازم برای مدیریت دارایی را در اختیار شما میگذارد.
خرید قسطی طلا در طلاسی چه مزیتی نسبت به روشهای مشابه دارد؟
در مقایسه با بسیاری از روشهای خرید قسطی طلا، تفاوتها در جزئیات مشخص میشود. در طلاسی:
خرید بر پایه طلای آبشده انجام میشود و اجرت ساخت از مبلغ پرداختی کسر نمیشود.
کل اعتبار دریافتی به طلا تبدیل خواهد شد و بخشی از آن صرف هزینههای جانبی نمیشود.
دارایی طلا از همان ابتدا به نام شما ثبت میشود.
در طول دوره بازپرداخت، امکان فروش طلا یا ثبت درخواست تحویل فیزیکی وجود دارد.
مدیریت دارایی بدون محدودیت زمانی انجام میشود و وابسته به پایان اقساط نیست.
محاسبه و دریافت اعتبار خرید اقساطی طلا چگونه انجام میشود؟
در بخش محاسبهگر اقساط، کاربر قبل از ثبت درخواست میتواند شرایط خرید قسطی را بهصورت دقیق بررسی کند. همانطور که در تصویر مشخص است، اعتبار خرید از طریق چند سرویسدهنده مختلف تامین میشود که شامل موارد زیر است:
دیجیپی
اسنپپی
ازکیوام
نسیبا
کاربر ابتدا یکی از این سرویسدهندهها را انتخاب میکند و سپس مراحل زیر را انجام میدهد:
تعیین مبلغ اعتبار مورد نیاز
انتخاب مدت زمان بازپرداخت، مانند ۱۲ ماهه
مشاهده جزئیات اقساط شامل:
مبلغ هر قسط ماهانه
سود کل
مبلغ نهایی بازپرداخت
تمام این اطلاعات پیش از ثبت درخواست نمایش داده میشود تا شرایط خرید کاملاً شفاف باشد. بعد از تایید، با انتخاب گزینه «خرید اقساطی»، کاربر وارد پنل سرویسدهنده انتخابی میشود و مراحل تکمیل اطلاعات هویتی و اعتبارسنجی را بهصورت آنلاین انجام میدهد.
پس از تایید نهایی، اعتبار تخصیص داده میشود و کاربر میتواند از آن برای خرید طلای آبشده در طلاسی استفاده کند. بازپرداخت اقساط نیز طبق شرایط همان سرویسدهنده و بر اساس اطلاعات نمایشدادهشده در محاسبهگر انجام میشود.
جمعبندی
با شرایطی که این روزها برای بازار طلا وجود دارد، خیلی از افراد ترجیح میدهند بهجای خرید نقدی، سراغ روشهایی بروند که فشار مالی کمتری دارد. خرید طلای قسطی بدون پیشپرداخت اگر با قیمت شفاف و شرایط مشخص انجام شود، میتواند راه منطقیتری برای ورود به بازار طلا باشد.
وقتی بدانید اقساط چطور محاسبه میشود و دارایی طلا در طول این مسیر قابل مدیریت است، تصمیمگیری سادهتر میشود و خرید طلا شکل قابل برنامهریزیتری پیدا میکند.
اگر شما هم به فکر خرید قسطی طلا هستید و میخواهید شرایطش را دقیقتر بررسی کنید، طلاسی این امکان را فراهم کرده که خیلی ساده و شفاف، خرید اقساطی طلا را شروع کنید.
