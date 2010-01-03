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۱۳ دی ۱۳۸۸، ۱۰:۰۲

اختصاصی مهر/

اصرار مسئولان دولتی به استرداد لایحه هدفمندی/ مخالفت هیئت رئیسه مجلس

اصرار مسئولان دولتی به استرداد لایحه هدفمندی/ مخالفت هیئت رئیسه مجلس

یک عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد که معاونین رئیس جمهور در جلسه علنی امروز مجلس اصرار دارند که درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد از صبح امروز یکشنبه آقای میرتاج الدینی و دیگر مسئولان دولتی حاضر در مجلس با مراجعه به هیئت رئیسه اصرار دارند که درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد که تا کنون هیئت رئیسه با این درخواست موافقت نکرده است.

نماینده نیشابور تاکید کرد: بر اساس قانون زمان مقرر برای درخواست استرداد گذشته است و بر همین اساس چنین درخواستی در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.

کد مطلب 1010226

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