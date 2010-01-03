اصرار مسئولان دولتی به استرداد لایحه هدفمندی/ مخالفت هیئت رئیسه مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد، یادآور شد از صبح امروز یکشنبه آقای میرتاج الدینی و دیگر مسئولان دولتی حاضر در مجلس با مراجعه به هیئت رئیسه اصرار دارند که درخواست استرداد لایحه هدفمند کردن یارانه ها در دستور کار مجلس قرار بگیرد که تا کنون هیئت رئیسه با این درخواست موافقت نکرده است.

نماینده نیشابور تاکید کرد: بر اساس قانون زمان مقرر برای درخواست استرداد گذشته است و بر همین اساس چنین درخواستی در دستور کار مجلس قرار نگرفته است.