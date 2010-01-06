وستروله امشب به دیدار اوغلو می رود/ آغاز سفر 6 روزه به خاورمیانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "گیدو وستروله" وزیر امور خارجه آلمان امروز (چهارشنبه) سفر 6 روزه خود به خاورمیانه را آغاز کرد و در نخستین ایستگاه این سفر امشب در آنکارا مهمان "احمد داود اوغلو" همتای ترکیه ای خود است.

وی همچنین قصد دارد با "اگمن باغیش" وزیر اتحادیه اروپای دولت ترکیه دیدار و درباره موانع موجود بر سر راه پیوستن آنکارا به این اتحادیه به گفتگو بپردازد. دیدار با "رجب طیب اردوغان" نخست وزیر و "عبدالله گل" رئیس جمهوری ترکیه نیز از برنامه های وستروله در سفر به این کشور است.

بر این اساس وزیر امور خارجه آلمان روز جمعه عازم عربستان خواهد شد تا با مقامهای سعودی دیدار کند. قطر و امارات متحده عربی نیز از مقصدهای دیگر سفر دوره ای این مقام آلمانی به منطقه است.



سفر به قطر و دیدار با شیخ حمد بن جاسم آل ثانی وزیر امور خارجه و همچنین شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر این کشور از دیگر برنامه های وستروله است.



امارات متحده عربی هم آخرین مقصد وزیر امور خارجه آلمان است و وی در این سفر با شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان رئیس دولت امارات و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان همتای اماراتی خود دیدار خواهد کرد.



سخنگوی وستروله در این رابطه گفت وی در شبه جزیره عربی، مسائل مختلفی از جمله اوضاع خاورمیانه و روند صلح وهمچنین چگونگی مدیریت آن با شرکای منطقه ای ما برای ازسرگیری روند صلح را بررسی خواهد کرد.



ایران نیز از جمله محورهای مذاکرات وستروله در این سفرها خواهد بود.