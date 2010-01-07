تنها یک کارخانه فرآوری آبزیان در گلستان فعالیت دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مدیرکل شیلات گلستان صبح پنجشنبه در تشریح وضعیت تولید آبزیان در استان، با اشاره به اینکه این استان رتبه چهارم تولید ماهیان استخوانی در کشور را دارد خواستار توسعه و گسترش صنایع تبدیلی و کارخانجات فراوری آبزیان در استان شد.

علی اکبر پاسندی افزود: کمبود واحدهای تبدیلی و فرآوری آبزیان از جمله دلایل پایین بودن سرانه مصرف ماهی در استان است.

وی سرانه مصرف ماهی در استان را شش کیلوگرم اعلام کرد و اظهار داشت: این میزان دو کیلوگرم کمتر از میانگین کشوری است.

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر یک واحد فراروی و صنایع آبزیان در استان وجود دارد درحالیکه سالانه 15 هزار تن انواع آبزیان در استان تولید می شود.

به گفته پاسندی، از مجموع تولیدات آبزی استان، 87 درصد پرورشی و 13 درصد از دریا استحصال می شود و سالانه 3.6 تن خاویار نیز در منطقه تولید می شود.

مدیرکل شیلات گلستان بیان داشت: در دسترس نبودن، کمبود واحدهای فرآوری و آشنا نبودن با انواع طبخ آبزیان از جمله عواملی است که موجب کاهش سرانه مصرف ماهی در استان شده است.

وی یادآور شد: توسعه کارخانجات تبدیلی و فرآوری، ایجاد بازارچه های مخصوص و آموزش طبخ انواع آبزیان از جمله برنامه هایی که برای گسترش سرانه مصرف ماهی در استان نیاز است.

وی عنوان کرد: درصدد هستیم تا در تمامی فروشگاه هایی که مرغ عرضه می شود، ماهی نیز عرضه شود و این طرح موجب دسترسی آسان این گونه غذایی می شود.

پاسندی افزود: همچنین از ماهی می توان بیش از 100 نوع غذا تهیه کرد که در حال حاضر بیشتر مردم با این موارد آشنا نیستند و برگزاری کلاسهای آموزش طبخ آبزیان از دیگر برنامه هاست.