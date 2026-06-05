بازارچه عرضه آبزیان در امیدیه افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی ظهر امروز جمعه در مراسم افتتاح بازارچه عرضه آبزیان امیدیه اظهار کرد: این بازارچه با هدف توسعه زنجیره عرضه و توزیع آبزیان، ایجاد اشتغال و افزایش سرانه مصرف آبزیان، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی شهروندان به آبزیان احداث شده است.

موسوی افزود: این بازارچه در زمینی با زیربنای سه هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و شامل ۵۰ واحد خرده‌فروشی، چهار غرفه عمده‌فروشی، چهار بارانداز، واحد یخ خردکن، محل فرآوری آبزیان و محل جمع‌آوری ضایعات آبزیان برای استفاده در تولید پودر ماهی و دیگر امکانات بهداشتی و خدماتی است.

مدیرکل شیلات خوزستان توضیح داد: اعتبار هزینه‌ شده برای این پروژه ۹۰ میلیارد تومان برآورد و از سوی شهرداری احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین بهره برداری از این بازارچه که امروز جمعه ۱۵ خرداد برگزار شد، رئیس گروه فرآوری و توسعه بازار شیلات استان و تعدادی از فعالان آبزی پروری نیز حضور داشتند.