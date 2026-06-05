  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۲۸

بازارچه عرضه آبزیان در امیدیه افتتاح شد

بازارچه عرضه آبزیان در امیدیه افتتاح شد

اهواز - مدیرکل شیلات خوزستان از افتتاح بازارچه عرضه آبزیان شهرستان امیدیه به منظور توسعه مصرف انواع آبزیان در بین مردم خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید شریف موسوی ظهر امروز جمعه در مراسم افتتاح بازارچه عرضه آبزیان امیدیه اظهار کرد: این بازارچه با هدف توسعه زنجیره عرضه و توزیع آبزیان، ایجاد اشتغال و افزایش سرانه مصرف آبزیان، حمایت از تولیدکنندگان و تسهیل دسترسی شهروندان به آبزیان احداث شده است.

موسوی افزود: این بازارچه در زمینی با زیربنای سه هزار و ۵۰۰ مترمربع احداث شده و شامل ۵۰ واحد خرده‌فروشی، چهار غرفه عمده‌فروشی، چهار بارانداز، واحد یخ خردکن، محل فرآوری آبزیان و محل جمع‌آوری ضایعات آبزیان برای استفاده در تولید پودر ماهی و دیگر امکانات بهداشتی و خدماتی است.

مدیرکل شیلات خوزستان توضیح داد: اعتبار هزینه‌ شده برای این پروژه ۹۰ میلیارد تومان برآورد و از سوی شهرداری احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در آیین بهره برداری از این بازارچه که امروز جمعه ۱۵ خرداد برگزار شد، رئیس گروه فرآوری و توسعه بازار شیلات استان و تعدادی از فعالان آبزی پروری نیز حضور داشتند.

کد مطلب 6851105

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها