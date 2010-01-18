ماشین آلات کشاورزی به استهبان فارس رسید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، محسن بذرافشان ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این ماشین آلات شامل 10 دستگاه تراکتور فرگوسن 285 چهار سیلندر، پنج دستگاه تراکتور فرگوسن 399 شش سیلندر، 10 دستگاه تانکر آب چهار چرخ، سه دستگاه خاکورز مرکب و سه دستگاه بیل لودری جلو تراکتور شش سیلندر است.

وی تصریح کرد: دستگاه ها و ماشین آلات مذکور جهت حفظ و نگهداری باغات شامل حفظ رطوبت، آبرسانی، ترمیم آبگیرها و تمام عملیاتی که می تواند در نگهداری باغات به خصوص در سنوات خشکسالی موثر باشد استفاده خواهد شد و در فرصت مناسب این ادوات توسط مسئولین استان و شهرستان به تـعاونی باغداران انجیر که نماینده حـدود چهار هزار باغدار بوده تحویل می شود که به عنوان یک سرمایه ماندگار در سالهای متمادی باغداران می توانند از آنها استفاده کنند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان استهبان در ادامه سخنان خود از توسعه مکانیزاسیون و کاهش ضایعات به عنوان راهی مطمئن به سوی توسعه پایدار بخش کشاورزی یاد کرد و افزود: شهرستان استهبان در بخش مکانیزاسیون از رشد خوبی برخوردار بوده و در سفر اخیر وزیر جهادکشاورزی به این شهرستان، مشکلاتی که در این بخش جهت حفظ و نگهداری انجیرستانها وجود داشت بررسی شد که در این راستا تعدادی ادوات و ماشین آلات کشاورزی به این شهرستان اختصاص یافت.

استهبان در فاصله 200 کیلومتری شرق شیراز قرار دارد.

پرورش ماهی قزل آلا در بخش زرقان

با نظارت و اجرای واحد شیلات اداره تولیدات دامی جهاد کشاورزی شهرستان شیراز، پرورش ماهی قزل آلا در کانال خاکی مزرعه حاجی آباد روستای بند امیر بخش زرقان انجام شد

.

کارشناس شیلات جهاد کشاورزی شهرستان شیراز در این خصوص اظهار داشت: طرح پرورش ماهی در کانال خاکی برای نخستین بار در استان به اجرا درآمده و با موفقیت کامل همراه بوده است

.

احمدی افزود: طول این کانال خاکی 185 متر و عرض آن سه متر و ارتفاع آب گیری 150-80 سانتیمتر است و با استفاده از آب چاه با دمای 18 درجه سانتیگراد تعداد پنج هزار قطعه بچه ماهی از نوع قزل آلای رنگین کمان با وزن متوسط 50 گرم رها سازی شده است. وی ادامه داد: این ماهی ها علاوه بر تغذیه دستی از غذای طبیعی موجود درکانال تغذیه کرده و در مدت 90 روز به وزن 280 گرم رسیده و پیش بینی می شود در مدت چهار ماه مقدار دو هزار کیلو گرم ماهی قزل آلا از این کانال صید و به بازار مصرف ارائه شود

.