به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تجربه اقتصاد اسلامی تا زمانی که این نظام در سراسر دنیا گسترش یابد برای بسیاری از کشورها چون قزاقستان سودمند است. اصلاحیه قانونی که در قزاقستان درباره موضوع سازمان و کاربرد بانکهای اسلامی یا سازمانهای اقتصاد اسلامی در فوریه سال 2009 تصویب شده مبین همین موضوع است. از این رو قزاقستان به تحلیل و مطالعه تجربه سایر کشورها در سطح دولتی پرداخته است.

ایجاد یک چارچوب حقوقی می تواند به جذب سرمایه توسعه و همکاری عرصه اقتصاد از سوی خاورمیانه و کشورهای آسیای جنوب شرقی را در پی داشته باشد.

براساس گزارشهای منتشر شده از این همایش بین المللی قرار است نخستین شعب بانک الهلال در قزاقستان طی سه ماه اول سال 2010 تأسیس شود و کارهای مقدماتی و ضروری آن تا کنون انجام شده است.

نمایندگان وزارتخانه های صنعت، تجارت، اقتصاد، مرکز منطقه ای اقتصاد آلماتی، صندوق سمروک خزینه، بانک توسعه قزاقستان و برخی از نهادهای اسلامی مالی در این همایش شرکت کرده اند.

