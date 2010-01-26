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۶ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۱۵

بانک اسلامی الهلال در قزاقستان افتتاح می‌شود

بانک اسلامی الهلال در قزاقستان افتتاح می‌شود

همایش بین‌المللی اقتصاد اسلامی به مدت دو روز از دیروز دوشنبه 5 بهمن ماه در آستانه ، قزاقستان افتتاح شده تا به مسئله جذب سرمایه‌ گذاران خارجی که در دوران پس از بحران پرداخته شده و افتتاح بانک اسلامی الهلال در این کشور نیز بطور رسمی اعلام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، تجربه اقتصاد اسلامی تا زمانی که این نظام در سراسر دنیا گسترش یابد برای بسیاری از کشورها چون قزاقستان سودمند است. اصلاحیه قانونی که در قزاقستان درباره موضوع سازمان و کاربرد بانکهای اسلامی یا سازمانهای اقتصاد اسلامی در فوریه سال 2009 تصویب شده مبین همین موضوع است. از این رو قزاقستان به تحلیل و مطالعه تجربه سایر کشورها در سطح دولتی پرداخته است.

ایجاد یک چارچوب حقوقی می تواند به جذب سرمایه توسعه و همکاری عرصه اقتصاد از سوی خاورمیانه و کشورهای آسیای جنوب شرقی را در پی داشته باشد.

براساس گزارشهای منتشر شده از این همایش بین المللی قرار است نخستین شعب بانک الهلال در قزاقستان طی سه ماه اول سال 2010 تأسیس شود و کارهای مقدماتی و ضروری آن تا کنون انجام شده است.

نمایندگان وزارتخانه های صنعت، تجارت، اقتصاد، مرکز منطقه ای اقتصاد آلماتی، صندوق سمروک خزینه، بانک توسعه قزاقستان و برخی از نهادهای اسلامی مالی در این همایش شرکت کرده اند.

کد مطلب 1024040

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