به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی امروز چهارشنبه در نشست خبری در محل شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی برنامه های دهه فجر این سازمان را تشریح و برنامه های کمیته انجمن ها، هیئت ها و کانونهای اسلامی بدین شرح اعلام کرد:

1. برنامه ریزی و تعیین 200 هزار شاخص فعالیت برای عملیاتی نمودن توسط 50 هزار تشکل دینی در 350 شهرستان.

2. برپایی ده "نمایشگاه فرهنگ مناسبت های مذهبی" در 10 استان (ایلام ، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان ، کرمان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، هرمزگان، همدان) با عنوان در بهمن ماه 88 با شعار "تشکلهای دینی فرهنگ ساز اصلاح الگوی مصرف" و اختصاص قسمت ویژه و سی و یکمین سال انقلاب در نمایشگاه فرهنگ مناسبت های مذهبی.



3. اعزام 12989 مبلغ به اقصی نقاط کشور جهت اشاعه فرهنگ غنی عاشورایی و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی در ایام صفر و بهمن ماه و توجه دادن سخنرانی های مبلغین در راستای تقویت رابطه امت با امام



4. برگزاری کنگره شعر عاشورایی از آذرماه تا بهمن ماه 1388 با هدف تغذیه فکری مداحان و توجه به گنجاندن اشعار عاشورایی و حماسی مرتبط با انقلاب اسلامی در آثار تولید شده



5. چاپ تصاویر شهدا بجای شمایل های منتسب به ائمه (ع) توسط شوراهای هیئت مذهبی



6. فعال سازی بیش از 50 هزار تشکل دینی جهت برپایی برنامه های متنوع در دهه فجر به ویژه حضور منسجم در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن



7.برگزاری 568، همایش 641 نشست و جسات توجیهی برای ائمه محترم جماعات، روحانیون مستقر و شورای هیئت های مذهبی و مداحان در 350 شهرستان سراسر کشور و توجه دادن آنان به ابعاد و اهمیت بزرگداشت دهه فجر



8.تجلیل از هیئت های مذهبی ، انجمن های اسلامی و کانونهای اسلامی که در راستای تبیین و تحقق آرمانهای انقلاب و برجسته نمودن "نقش امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در انقلاب اسلامی" برنامه ریزی مناسب و فعالیت گسترده ای انجام داده اند.



9. تجلیل از مسئولان و اعضای فعال هیئت های مذهبی، انجمن های اسلامی و کانونهای اسلامی و مداحانی که در ایام محرم مراسمی مناسب شئون عزاداری و دور از خرافات و آسیب های عزاداری برپا نموده اند و در نکوداشت ایام دهه مبارک فجر سال با برنامه ریزی مناسب جهت حضور گسترده مردم نقش آفرینی داشته اند.



10. فراخوان مقاله و آثار ادبی و هنری با موضوعیت ارزشهای احیا شده توسط انقلاب اسلامی و هماهنگی با جراید و رسانه های محلی و نمایندگان رسانه های کشوری جهت ترویج و انتشار آنها؛



11. تجلیل از دستگاههای (دولتی و غیردولتی) ستاد ساماندهی شئون فرهنگ مناسبت های مذهبی که بسترسازی های لازم را در ایام محرم عزاداری های باشکوه و مناسب برگزار نموده اند.



12. تمهید مقدمات لازم و هماهنگی با تشکلهای دینی جهت انجام دسته روی در روز اربعیت بنام "انقلاب اسلامیف نهضت حسینی، احیای ارزشهای اسلامی و انتظار فرج" و شرکت منسجم در نماز جمعه



13.اهتمام جدی سازمان تبلیغات اسلامی جهت اعزام دستجات عزادار به میهمانی لاله ها مقارن با شب اربعین



14. انجام مراسم نثار گل با هماهنگی ستاد دهه فجر در حرم امام راحل (ویژه استان تهران)



15. گل باران مزار شهدا توسط شورا و مسئولین هیئت های مذهبی انجمن های اسلامی



16. برپایی نمایشگاهها و غرفه های فرهنگی، توزیع لوح فشرده صوتی- تصویری نمایشگاه عکس انقلاب و نمایشگاه نقاشی کودک و نوجوان و پذیرایی (ایستگاه صلواتی) توسط تشکلهای دینی و انجمن های اسلامی در مسیر راهپیمایان



17. برگزاری جلسات توجیهی جهت حضور گسترده و منسجم تشکلهای مذهبی بانوان در آئین های دهه فجر



18. دیدار با خانواده معظم شهدا و اهدا هدیه توسط تشکلهای دینی



19. برگزاری همایشهایی برای تشکلهای دینی با دعوت از سخنرانان مطرح کشور و استانها



20. برگزاری و توجه دادن هر چه بیشتر هیئت های مذهبی در گردهمایی های انجام شده در آستانه محرم جهت برگزاری باشکوه ایام دهه فجر



21. صدور اطلاعیه توسط شورای هیئت های مذهبی استانها و مرکز پیرامون برگزاری مراسم یوم الله 22 بهمن با محوریت "حضور اقشار مردم به ویژه تشکلهای دینی"



22. نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت 88.11.11 در شهرستان خواف (400) نفر



23. نشست مشترک علمای شیعه و اهل سنت 88.11.20 در شهرستان گرگان (300) نفر



24. حمایت از هیئت های مذهبی دانش آموزی



25. مسابقه پیامک ویژه دهه فجر



26. همایش نقش زن در پیروزی و تداوم انقلاب اسلامی



27. همایش استانی فرهنگ دینی و اسیب ها



28. نشریه خیمه به منظور تغذیه فکری 30 هزار مسئول هیئت مذهبی و نشریه پیام محراب ویژه توشه راهیان نور به تعداد 10 هزار نسخه برای شبکه تبلیغی و حمایت از 405 مسجد محوری و 2665 نفر از ائمه جماعات مساجد



29. برگزاری مسابقه وبلاگ نویسی پیرامون عاشورا و انقلاب اسلامی در سایت های تشکلهای دینی و درج ویژه نامه در 60 وب سایت سازمان



30. تجلیل از مروجین حجاب و عفاف (اشخاص حقیقی و حقوقی) و تشکلهای فعال در عرصه ترویج عفاف و حجاب



31. نامگذاری پروژه های سازمان (خانه های عالم و ...) به نام شهدای سازمان



32. تجلیل از شهدا و ایثارگران ادارات کل تبلیغات اسلامی استانها و شهرستانها با همکاری بسیج

33. اهتمام جدی سازمان تبلیغات اسلامی جهت اعزام دستجات عزادار به میهمانی لاله ها مقارن با شب اربعین

34. تجلیل از همسران شهدا و زنان ایثارگر توسط تشکلهای دینی بصورت خودجوش و مردمی

35. بسترسازی جهت حضور منسجم تشکل های مذهبی بانوان و زنان فرهیخته در راهپیمایی



وی در پایان در جمع بندی این اقدامات گفت:در مجموع برگزاری 568 همایش، 641 نشست تخصصی و میزگرد، 30165 سخنرانی، اعزام 12989 مبلغ، برپایی 377 نمایشگاه ارائه محصولات فرهنگی، 665 نمایش، 23574 آذین بندی و چاپ و توزیع 498 نوع پوستر و بنر، 58440 اهدای محصولات فرهنگی ، برگزاری 1502 مسابقه فرهنگی، 340 افتتاحیه تشکل، 41274 زیارت عاشورا، 1381 جلسات قرآنی، 552 تجدید عهد و میثاق و نثار گل و غبار روبی و 2237 برنامه تجلیل و دیدار از خانواده معظم شهدا و ایثارگران و 2745 ایستگاه صلواتی و 859 سایر فعالیتها و ... در مجموع قریب به 200 هزار فعالیت خواهد بود.