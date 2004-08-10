كليات طرح اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور تصويب شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر" عسگري با اشاره به جلسه عصر امروز كميسيون اصل نود بر نقش ديوان محاسبات كشور در شفاف سازي و نظارت بر عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي تاكيد كرد و افزود: ديوان محاسبات در حال حاضر حسابرسي رعايت انجام مي دهد يعني تنها مراعات مي كند و حسابرسي جامع نيست.

نماينده مشهد افزود: مجلس و دولت در شرايط فعلي بودجه را تصويب مي كنند و به حلقوم وزارتخانه ها مي ريزند و هيچ حساب و كتابي تا پايان سال در كار نيست و ديوان محاسبات كشور تفريغ بودجه را انجام مي دهد و به مجلس گزارش مي دهد و اين امر يك حسابرسي ناقص نيست و تنها بخشي از وظايف ديوان محاسبات كشور است.

نايب رييس كميسيون اصل نود افزود: اعضاي كميسيون در جلسه امروز كه با حضور رييس ديوان محاسبات برگزار شد ، خواستار كارآمدي ديوان محاسبات شدند.

عسگري سيستم فعلي موجود در ديوان محاسبات را پاسخگو ندانست و افزود: ديوان محاسبات بايد به يك ديوان حسابرسي پاسخگو تبديل شود و حسابرسي جامع از عملكرد مالي دستگاههاي اجرايي را انجام دهد.

نايب رييس كميسيون اصل نود در ادامه با اشاره به تصويب كليات طرح اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور افزود: با تصويب نهايي اين طرح ديوان محاسبات از حسابرسي رعايت به حسابرسي جامع و كامل سوق پيدا مي كند و نظارت دقيق ، جامع و موثري را اعمال خواهد كرد.

عسگري گفت: با اين اصلاح ديوان محاسبات كشور مي تواند غير از تفريغ بودجه نسبت به مسايل مديريتي دستگاهها نيز بپردازد.

نايب رييس كميسيون اصل نود خاطرنشان كرد: با اصلاح قانون ديوان محاسبات كشور كميسيون اصل نود در تعامل جدي با ديوان به موادي از گزارش ديوان محاسبات كه ضعف مديريتي سيستم يا نارسايي در طرز كار مديران است رسيدگي مي كند.

عسگري افزود: ديوان محاسبات مي تواند بخشي از مسايل را خودش بررسي كند و بخشي را به دستگاه قضايي ارجاع دهد.