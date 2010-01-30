به گزارش خبرگزاری مهر، آیین سوگواری دهه آخر ماه صفر از شب اربعین حضرت سیدالشهداء (ع) آغاز و به مدت ده شب که مصادف با ایام رحلت نبی مکرم اسلام ، حضرت محمد مصطفی(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) است، ادامه می یابد.

در آیین دهه آخر ماه صفر در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم الحسنی که از 15 لغایت 25 بهمن ماه بعد از نماز مغرب وعشاء در مصلای بزرگ ری برگزار خواهد شد، مداحان اهل بیت عصمت و طهارت، رمضانپور، فراهانی، رضوی، باقری، عربسرخی و صادقی به ذکر مصائب و مناقب اهل بیت عصمت و طهارت می پردازند.



