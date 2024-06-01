به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با برتری یک بر صفر برابر مس رفسنجان توانست عنوان قهرمانی در لیگ برتر را از آن خود کند. «گئورگی گولسیانی» مدافع گرجستانی پرسپولیس توانست تک گل تیمش را در این بازی روی پاس وحید امیری در دقیقه ۸۵ بازی به ثمر برساند.

در جشن قهرمانی پرسپولیس، مهدی تاج و منصور قنبرزاده رئیس و نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال به همراه محمدرضا کشوری فرد دبیر سازمان لیگ، نماینده استانداری تهران، علی پروین، محمود خردبین و رضا درویش مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس در ورزشگاه حضور داشتند و اهدای مدال را به بازیکنان پرسپولیس انجام دادند.

* بیرانوند به همراه دو فرزند خود و با پوشیدن لباس محلی در جشن حضور یافت و در زمان دریافت مدال با مهدی تاج خوش و بش کرد.

* اوستون ارونوف، عبدالکریم حسن و گئورگی گولسیانی ۳ بازیکن خارجی پرسپولیس با به همراه داشتن پرچم‌های ازبکستان، قطر و گرجستان در جشن قهرمانی حضور یافتند.

* سروش رفیعی، وحید امیری و مهدی ترابی به همراه فرزندان خود در جشن قهرمانی شرکت کردند.

* اوسمار ویه را با پوشین پیراهنی که روی آن عکس خود و یحیی گل محمدی را چاپ کرده بود در جشن قهرمانی شرکت کرد.

* بازیکنان پرسپولیس پس از دریافت مدال، با استفاده از تلفن همراه خود با کاپ قهرمانی عکس سلفی انداختند.

* سعید صادقی با پای گچ گرفته که رنگ گچش هم قرمز بود با عصا در جشن قهرمانی حضور یافت.

* مربیان برزیلی پرسپولیس با به همراه داشتن پرچم برزیل در جشن قهرمانی شرکت کردند.

* سید جلال حسینی مربی پرسپولیس به همراه دو فرزند دختر خود در جشن حضور یافت.

* کاپ قهرمانی توسط محمود خوردبین به امید عالیشاه داده شد تا کاپ را بالای سر خود ببرد.