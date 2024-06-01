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۱۲ خرداد ۱۴۰۳، ۲۱:۳۴

جواد نکونام:

پرسپولیس با گل آفساید و ناحق قهرمان شد/ قهرمان واقعی استقلال است

پرسپولیس با گل آفساید و ناحق قهرمان شد/ قهرمان واقعی استقلال است

سرمربی تیم فوتبال استقلال در پایان فصل بیست و سوم لیگ برتر که منجر به نایب قهرمانی این تیم شد از هواداران عذرخواهی کرد و گفت: پرسپولیس با گل آفساید و به ناحق قهرمان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با وجود پیروزی دو بر صفر برابر پیکان در هفته پایانی، نتوانست به عنوان قهرمانی دست پیدا کند و با نایب قهرمانی به کار خود در لیگ بیست و سوم پایان داد.

جواد نکونام بعد از این بازی گفت: از هواداران عذرخواهی می کنم و امیدوارم بتوانیم از امروز برای فصل بعد شروع کنیم. باید تیمی را ببندیم که با اختلاف امتیاز قهرمان شویم چون با یکی دو امتیاز اختلاف می رسند و نمی شود کاری کرد.

وی ادامه داد: یک جاهایی زورم نرسید و شرمنده هواداران شدم. بعضی جاها دیگر توانش را نداشتم. نمی شود که این همه درگیر مشکلات بود. تیم من در طول فصل زحمات زیادی کشید و سعی کردیم در هر بازی بیشترین بازدهی را داشته باشیم. من هم مثل هواداران بغض دارم و ناراحت هستم. این بغض دست خودم نیست و به ما تحمیل کردند. امروز مهر نهایی را به تیم ما زدند. 

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سعی کردیم تیمی درست کنیم که مردم خوشحال باشند. من باید هر دقیقه بجنگم برای موفقیت تیم. من به اندازه تمام دوران فوتبالم سختی کشیدم. مبارزه ای که داشتم ناجوانمردانه بود. پرسپولیس گل آفساید زد و بازی را به ناحق بردند. قهرمانی واقعی استقلال است که با فوتبال پاک به اینجا رسید. از این موضوع ناراحت هستم و امیدوارم سیستم ویدئویی بیاید تا حقی از کسی ضایع نشود.

جواد نکونام ادامه داد: نمی خواهم بیشتر از این صحبت کنم که فردا مشکل برایم درست شود. می خواهم چند روزی دور شوم از این فضا و بعد هم بیایم و تیمی را درست کنیم برای فصل آینده که همه از دیدن آن لذت ببرند. 

وی در مورد آمدن سیستم ویدئویی در فوتبال ایران گفت: با آمدن این سیستم حق هیچ تیمی ضایع نشود. اگر نیاید بازهم این اتفاقات رخ می دهد. تا زمانی که این سیستم نیاید همه می فهمند که ۱۵ تیم یک کار انجام می دهند و یک تیم کار دیگر.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان این که یک گل آفساید قهرمان لیگ را تغییر داد ادامه داد: تیم رقیب در چند بازی اخیر خوب بازی نکرده اما این تیم را برنده کردند. همین امروز هم داوران کمک شان کردند. آنهایی که باید شرمنده باشد در خانه شان است. آنها ضربه شان را به استقلال زدند. اگر این تیم با این شرایط قهرمان می شد پرونده بعضی ها در این فوتبال بسته می شد. 

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سقف قرارداد آمده بود که پدر استقلال را در بیاورد. یک تیم بالای یک میلیون دلار داده است تا بازیکنان خارجی بگیرد. بعضی بازیکنان ما قراردادشان را کم کردند. چرا باید این اتفاق رخ می دهد. آنهایی که این کار را کردند می خواستند نکونام قهرمان نشود. مهم این است که ما توانستیم جنگیدیم. 

جواد نکونام با تاکید بر این که سختی های زیادی کشیده است گفت: یکی از بازیکنان سابق پرسپولیس در اردو آمد پیش من و گفت مگر شما می توانی تنهایی با همه بجنگی. این پیشکسوت درست گفت من تنهایی نمی توانم با همه بجنگم. 

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سال بعد تیمی می سازم که بهترین تیم باشد. اما امیدوارم که سال قبل مثل امسال تمام توانشان را نگذارند برای ناکام کردن استقلال. تیمی که امسال باید قهرمان می شد شد. آنها گل آفساید زدند. شک نداشته باشید که گل پرسپولیس آفساید بود. 

نکونام ادامه داد: از فردا مذاکره با بازیکنان جدید را آغاز خواهیم کرد. با سه بازیکن صحبت کرده ایم و به سایر بازیکنان هم اعلام کرده ایم که می توانند با باشگاه به توافق برسند و در استقلال بمانند. همه بازیکنان فعلی در لیست من هستند مگر این که خودشان نخواهند بمانند. 

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: همه مسئولان می دانستند که جام باید در ورزشگاه پاس باشد و به همین خاطر به این ورزشگاه آمدند تا قهرمانی را ببینند. کسی فکرش را نمی کرد که پرسپولیس گل بزند. حتی باید گل هم می خورد. مگر می شود این تیم در دقیقه ۸۶ گل بزند؟ 

کد مطلب 6125115

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    نظرات

    • رضا IR ۲۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      36 54
      پاسخ
      علاوه بر داورها ،،،،استقلال چند ساله بازیکن واسش نمیگیرن
      • ۰۰:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        26 5
        اینقدر از این توهمات کردند خودشان هم باورشان شده ، جمع کنید بساط شامورتی بازی را . باختید ، بدم باختید
    • مسعود ۲۱:۴۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      45 79
      پاسخ
      آقای نکونام پرچمت بالاست، این دوم شدن هیچ فرقی با قهرمانی نداره با وضعیتی که استقلال سالهاس نه ثبات مدیریتی داره نه میتونه بازیکن جذب کنه، سال دیگه یک جور با این دید تو بازی برید که یک گل از داور خوردیم ، و باید دوتا بزنیم، تا میتونید هافبک سطح یک بگیرین به امید موفقیت تو آسیا
    • SE ۲۱:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      49 60
      پاسخ
      نه استقلال، نه پرسپولیس، قهرمان واقعی هیات داوران است که امسال نشان داد که داور هم حق داره نتیجه تعیین کنه. به نظر من، با این توانایی که هیات داوران در تعیین نتایج لیگ ایفا کردن، حق دارن که تیم‌داری کنن و یک تیم تشکیل دهند و در مسابقات شرکت کنن.
      • ۰۷:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        16 3
        تو دیگه ساقیت کی بوده ؟؟؟؟؟
    • استوراقیانس IR ۲۱:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      63 28
      پاسخ
      لطفا اجازه بدهید که تیم داوری نظر دهد . پرسپولیس قهرمان 6 تایی
    • IR ۲۲:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      61 24
      پاسخ
      احتمالا بیشترین ضرر رو تیمی کرد که کمترین احتمال سقوط رو داشت ولی رضا عنایتی به خاطر مکتبی که توش بزرگ شده به فنا دادش
      • احسان ۰۵:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        13 10
        نه استقلالی ام و نه پرسپولیسی هر تیمی از داوری سود و زیان برده ولی پرسپولیس در نفع از داوری نوبره و شور را از مزش در آورده به نظرم پرسپولیس = تیم داوران = رسانه ها و گزارش گران اگر وجدان دارید گل های سالمی که پرسپولیس خورد و گل های افسایدی که زد را بررسی کنید ببینید باید طرفدار ظالم بود یا نه؟
    • رضا IR ۲۲:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      109 39
      پاسخ
      نکونام افتاد به هذیان گویی
    • سهیل ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      60 31
      پاسخ
      به نکونام گفتن انگور از باغ چقدر. جمع کردی. نتونست دوستش نرسید گفت تلخ هست انگور. حالا ببینید چه میگه میگه گل آفساید بود
    • FR ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      74 21
      پاسخ
      با همین حاشیه سازی ها تمرکز استقلال را به هم زدی اقا جواد.
    • ۲۲:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      79 37
      پاسخ
      به هیچ وجه آفساید نبود
      • تراکنش ناموفق IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        7 10
        جدی میفرمایید ..
    • ابیدل IR ۲۳:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      37 20
      پاسخ
      آقا جواد مگه هوادارعمر نوح داره که منتظر وعده های شما بشینه اگه ناعدالتی هست چرا با ارجاع فیلمهای بازیها ی مورد دار به مراجع بالاتر (فیفا وای اف سی) جهت احقاق حق خودتون اقدام نمیکنین چرا اینهمه تیم لیگ برتری اجماع نظر جهت دفع فساد فوتبالی ندارند،چرا جایی که گوش شنوایی برای شنیدن وجود داره مراجعه نمی
    • تاجی IR ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      16 41
      پاسخ
      دقیقا اونا با داوری میبرن و حامد لک هم تک به تک عیسی آل کثیر توپ رو ول کرد
      • مرید‌گراییان ۰۸:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        5 5
        سلام نکونام‌استادفرافکنی‌است گل‌‌آفساید‌نبود‌به‌این‌اعتراض‌دارند‌که‌چرا‌پرسپولیس‌گل‌زده‌ آدم‌های کوچک‌هیچگاه‌بزرگ‌نخواهند‌شد‌
    • ۲۳:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۲
      60 24
      پاسخ
      اکثر کارشناسان گل را سالم، چند نفر گفتن نمی توان اظهار نظر کرد، تک و توکی با درصد اعلام‌افساد کرده اند، اونوقت اظهارات آبی ها را ببینید
    • ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      57 19
      پاسخ
      گربه دستش به موش نمیرسه میگه پیف پیف بو میده سالی که استقلال خوزستان قهرمان شد و پرسپولیس دوم شد همه پرسپولیسی ها خوشحال شدن و هوادارانشون تیم رو تشویق کردن ولی شما این و اون رو مقصر میدونید
    • ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      27 64
      پاسخ
      با گل های آفساید امتیاز ها گرفتن ولی گل قهرمانی هم با آفساید باشه دیگه شاهکاره ،،، استقلال قهرمان واقعی هست چون به ناحق یک امتیاز تعیین کننده به پیروزی برگشت ،،، استقلال باید به دادگاه عالی ورزش شکایت کنه و تا احقاق حق هواداران کوتاه نیاد
    • قاسم IR ۰۰:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      21 46
      پاسخ
      جالب اینجاست انگار تیم صدا سیما قهرمان شده،البته که احمدی،میثاقی ،توتونچی،میر نقش بسزایی در قهرمانی سوگلی دارند،موندم کمک داوری که میگه دست جز آفساید نیست اما تو خمین جام ملتها،وبارها در فوتبال اروپا برعکس این موضوع دیدیم،الانکه جام دادن بازم یه سری داورا شرفشون فدا کردن بهونه دوربین رو خط غیره رو م
      • حامد حمیدی ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        3 1
        بر خلاف میل و به صورت گذرا کارشناسی داوری انجام دادن،اگر برعکس می بود مو را از ماست می کشیدند
    • سمانه IR ۰۰:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      49 16
      پاسخ
      میگه چرا پرسپولیس دقیقه ۸۶ گل زد آره یکی نامرءی اومده گل زده براش آقای نکونام فوتبال همین هس یکی دقیقه ۲ گل میزنه یکی دقیقه آخر و جذابیتش به همین هس شما آدم و عالم رو مقصر میدونید درسته تیم شما خیلی خوب بود ولی فوتبال بی رحم هست
    • علی ۰۰:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 16
      پاسخ
      همچنان حمایتت میکنیم بدون مهره تیمو از نظر ما قهرمان کردی ممنونیم نکونام
    • رضا IR ۰۰:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      16 2
      پاسخ
      اوج قدرت تحلیل و منطق نکونام با همین یه جمله مشخص میشه: ""مگر می شود این تیم در دقیقه ۸۶ گل بزند؟ ""
    • ۰۰:۳۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      4 8
      پاسخ
      پرسپولیس همیشه با ناحق به گل میرسد خدا از اون داور برگردد که این پولها را می گیرد
    • سرباز حاج قاسم IR ۰۰:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      8 3
      پاسخ
      آره دیگه حالا که باز قهرمان شدیم،داورها همه کثیف شدن،گل پرسپولیس حتما آفساید بود،حامد لک دروازه رو از قصد خالی کرد،همه چی خرابه تیم شما خوبه.چرا وقتی میبازید قبول نمی‌کنید و چرند تف میدین.نکونام میگه مگه میشه پرسپولیس دقیقه ۸۶ گل بزنه،واقعا این حرف عقلانیه؟چرا نشه چون پرسپولیسه نمیشه،قهرمانی حقمون ب
    • مهران ۰۰:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      11 3
      پاسخ
      آقای نکونام اگر اینقدر که وقت تلف کرد و دنبال حاشیه سازی بودی یکم بیشتر بفکر تیم خودت بودی الان حال و روزت بهتربود.
    • یوسف US ۰۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      واقعا
    • اکبر IR ۰۰:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      10 0
      پاسخ
      بله چرا نمیشه دقیقه ۸۶ گل زد ،پرسپولیس دقیقه ۸۶ که هیچ ،دقیقه ۹۴ هم گل زده ،،،،بعدشم بشین تا برات جام را بیارن ،،،اگه اینقدر که دنبال حاشیه بودی به فکرتیم استقلال بودی الان استقلال قهرمان بود
    • amir ۰۰:۵۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 12
      پاسخ
      حق با نکونام هست با دست خالی واقعا برا استقلال زحمت کشید گل آفساید پرسپولیس رو قهرمان کرد
    • شاهرخ ۰۰:۵۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      3 1
      پاسخ
      کور شود آنکه نتواند دید
    • IR ۰۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 0
      پاسخ
      واقعا حیف پول که هزینه کردن تو سرمربی کردن چون فولاد رها کردی ولی خدا خواست وگرنه بازی الهلال بودی حتما الهلال 6 گل زده بود لیاقت نداری شرف داشته باش بگو مقصر خودم هستم بازی نساجی فکر کردی حریف 3گل خورده نیمه اول دنبال بازی مساوی بودی
    • محمود ملکشاهی IR ۰۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      8 1
      پاسخ
      سلام.جنبه و مرام داشته باشید و قهرمانی پرسپولیس تبریک می گفتی در تاریخ به خوبی از شما یاد میشد ورزش برای سلامتی و دوستی هست.در فصل آینده پرسپولیس با اختلاف چندین امتیاز قهرمان می‌شود
    • رامین ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      5 3
      پاسخ
      جواد کیسه کش باختی بدجوری باختی حالا دنبال بهانه هستی خودت وهوادارهات راضی کنی
    • رامین ۰۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      4 2
      پاسخ
      هذیان نگو جواد کیسه کش
    • ارشیا ۰۱:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      4 1
      پاسخ
      شما هم با گل آفساید قهرمان میشدید روز بازی با نساجی قهرمانی رو واگذار کردید بیشتر به جای اینکه فکر برد بودید پیگیر نتیجه بازی پرسپولیس و استقلال خوزستان بودید گفتید سه گل نیمه اول خوردن تمام‌ در ضمن با هوچیگری شما و هاشمی نصب کاری پیش نمیره یکم از اوسمار و محرم خان نویدکیا جنتلمن‌بودن رو یاد بگیرید
    • مهدی IR ۰۱:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 1
      پاسخ
      سلام چی استقلال قهرمانه چه حرفها چی میزنی توهم زدی ناراحت نباشین مربیتون مربی نیست کادر فنی فنی نیست یادتونه از پرسپولیس امتیاز کم شد ولی بازم قهرمان شد اون موقع هم می‌گفتین ناداوری شده دیگه چکار کنیم تا شما راضی بشین بابا ماخسته قهرمانی لیگیم مال شما سال دیگه اگه ناداوری بزاره واقعا روت خیلی زیاد
    • محمد ۰۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      قهرمان واقعی! اگر بجای بازی شما و تیم رضا عنایتی ، پرسپولیس با تیم دیگری که مربیش پرسپولیسی بود باز می‌کرد الان زمین و زمان رو بهم دوخته بودید تو که کل بازیهارو با کمک ابرو باد و مه و خورشید و داور و ....با اختلاف یک گل میبردید چی شد که نیمه اول دو گل زدید؟؟؟؟؟عنایتی فکر نمی کرد که سقوط کنه!!!
    • محمد IR ۰۲:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 1
      پاسخ
      استقلال برای من همیشه قهرمانه چون با ظلم میجنگد من هیچگاه دوست ندارم نا جوانمردانه قهرمان بشم اقای نکونام ما پشت شما هستیم
    • علی IR ۰۲:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 2
      پاسخ
      آقای نکونام، ازمربیگری همین را یادگرفتی که هروقت کم بیاری، بندازی گردن دیگران. نه برادر! این حنا دیگه رنگی نداره. یادبگیر به تیم برنده تبریک بگو ادب خوب چیزی است
    • ۰۲:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
      پاسخ
      جمع کن کاسه کوزه تو به جای این هوچیگری یه کم مربی گری یاد بگیر تلاش کن و از بهانه هات قویتر باش دیگران رو بخاطر نداشتن بار فنی خودت زیر سوال نبر
    • esi IR ۰۳:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 2
      پاسخ
      خوشم میاد از اون پرسپولیسیها که میگن ماتا دقیقه نود تلاش میکنیم ،اگه هر تیمی هم داور به نفعش سوت بزنه امید داره برنده بشه،حتی اگه از اول بازی بگن ۱۰ بر صفر بازی شروع بشه.یه پنالتی اشتباه،یه گل اشتباه و حتی بعضی مواقع توهمین لیگ امسال گل زده سالم حریف پرسپولیس رد میکردن.
    • آرش IR ۰۴:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
      پاسخ
      برو خودتو بیشتر از این کوچک وضایع نکن چقدر تو بیچاره ای
    • علیرضا ۰۴:۵۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 2
      پاسخ
      شما اقای نکونام چرا فکر میکنید هر حرفی شما میزنید درسته... میشه بفرمایید؟؟
    • ارمین IR ۰۵:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      2 0
      پاسخ
      بچه های همه تیمهاخسته نباشید اما همیشه قهرمان اخلاق خوب باشید امروزتیم توبرنده میشه فردا تیم رقیب وروزبعدهردورفیق هستید سال‌های دیگرکنارهم خاطرات خوب وبدرامرورمیکنیدوبه گفتاروکردارامروزتان لبخندهای تلخ وشیرین میزنید
    • احد ۰۵:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
      پاسخ
      فکرنکن لیک مهندسی شده اس
    • ۰۶:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آقای نکونام اگر‌بجای تمرکز روی تیم حریف، تمرکز روی تیم خودت داشتی شاید الان اینطور نبود اول با خطیر سر جنگ داشتید زیر آب خطیر زدی و بنده خدا رفت بعدشم پرسپولیس بود و داوری بس کن بخدا فقط حاشیه داری همین
    • شاهپور IR ۰۶:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
      پاسخ
      خنده داره میگه کسی فکر نمی‌کرد پرسپولیس دقیقه86 گل بزنه .نکو قاطی کرده نمیدونه چی میگه .چرت وپرت
    • ۰۶:۳۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مربی های وطنی رو ببین.
    • IR ۰۶:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      دیگه هیچ تیمی مربی که از کنار استقلال رد شده باشه انتخاب نمی کنه چون بخاطر مکتب استقلال سر تیمش را می بره
    • ۰۶:۴۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      تیم استقلال بجای بازی کردن در میدان ،اجرای تاکتیک ،تفکر درانجام بازی ،فقط بدنبال حاشیه ،اختلاف ،بهانه ،اتهام زدن ،بود کادر مربی و اطرافیان یاد نگرفتند که باید حرفه ایی فکر کنن و عمل کنند،با این شیوه راهی بجایی نمی برند
    • ر. ح ۰۶:۴۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      اصلاً توبه استقلال چه برو دنبال تیم خودت پاس همدان تویه گل برای استقلال زدی بی خودی خود را جا زدی من استقلالی هستم تو از دل جون کار نمی کنی فقط فقط سرو صدا می کنی
    • IR ۰۶:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 2
      پاسخ
      میگه چرا پرسپولیس دقیقه 86 باید گل بزنه ، اینو از کجا آوردن استقلالی‌ها 🤣😁😆😂
    • احمدطاهری ۰۷:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
      پاسخ
      مگه گل زدن وقت مشخصی داره بی منطق
    • اکبر IR ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 2
      پاسخ
      باز هم یه مشت حرف بی ربط برای فرار از هجمه ها
    • ۰۷:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دلتون رو با این چرت و پرتها خوش نکنین. بیشترین سود رو از ناداوری ها استقلال برده. شما همون په سال یه بار قهرمانی هم از سرتون زیاده. چند بار میخواین با مقصر کردن این و اون ضعف تون رو توجیه کنین ؟؟؟؟ شرم آورتر از ناکامی تون این توجیهات دروغ همیشگی تونه. ❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤
    • احمدرضا ۰۷:۱۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      مثل النصر می تونید برید به هرجا می خواهید شکایت کنید، دکل نوردی هم خوبه
    • IR ۰۷:۲۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      بازی ۹۰ دقیقست ن ۸۶ دقیقه خخخخخ تازه وقت اضافه هم داریم پس تیمهایی که دقیقه ۸۶به بعدگل میزنن گلشان باطل شود
    • علی IR ۰۷:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      خود استقلال کم بهش لطف نشده مکه همین دو هفته پیش یک توپ واضح را به نفعش کرنر اعلام نکردند که رفت توی گل، اگه داروی درست بود جای استقلال با صنعت نفت عوض می شد. لحن قلدر معابانه عوامل استقلال تأسف بار است
    • ح IR ۰۷:۴۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      وقتی هرتیمی شکست میخورد توهمات شروع میشه ،کجا افساید بود گل زن گولسیانی چهارم بود در محوطه جریمه،،قانون کسیکه شکست میخورد چه تیم فوتبال چه والیبال وچه فوتسال ووووبهانه جویی دارد وفرافکنی میکند فرافکنی یعنی تقصیر پیشرفت خودش میزارد گردن دیگران
    • ۰۷:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اقای نکونام تو ومربی ات هاشمی نسب نگذاشتید استقلال تمرکز داشته باشد انتظار داشتی با توهین به مدیرعامل وبرکناری اش و این همه حاشیه و مصاحبه تیم تمرکز داشته باشد وقهر مان شود ؟
    • پرسپولیسی IR ۰۷:۵۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      استقلال تیم خوبیه ولی نکونام اخلاق مربی گری نداره استقلال واسش سنگینه نباید بهش می دادن کلا توو حاشیه است
    • عزیز IR ۰۸:۱۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      واقعاً برات متاسفم استقلال را با این تفکرات منفی نابود کردی
    • برزو طایفه شیران IR ۰۸:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام جواد جان من استقلالیم ولی خداوکیل تو مثل استقلال خوزستان مث لنگ هجومی بازی کن ما هی قهرمانی نمیخوابم ب هفتم راضیم
    • دولت آبادی از تهران ۰۸:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آقای نکونام، با این حاشیه سازیها هیچوقت قهرمان نمیشید
    • علی IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      چی شد ؟ زور جادوگر اجاره ای به پرسپولیس نرسید. قبول کن مربی نیستی هنوز
    • ۰۸:۳۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اقای نکونام شما برو کارشناس داوری بشو مربی گیری کار شما نیست
    • IR ۰۸:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      حالابه گفته تو این گل آفساید بود. قهرمانی های سالهای قبل ومتوالیش پس چی.... پرسپولیس عشقه
    • ایرانی IR ۰۸:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      واقعاً چقدر فوتبال ایران فاسده ، آفساید به این واضحی کلا فوتبال ایران مسخره بازیه
    • محمد حسین سلطانی IR ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آقای نکونام چرا ناکامی تیمت رو گردن این و اون میندازی،
    • ۰۸:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      باشه گل های شما هم از دقیقه ۷۰ به بعد قبول نیست واقعا آدم چقد بیسواد میتونه باشه
    • امید US ۰۸:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      اول یک لیوان آب بخورجوادجون بعد یک نفس راحت بکش بعد بزن جاده خاکی مشدی اولا که گل کاملا صحیح بود دوما تیم خودت استقلال چند تاگل ش توی این فصل افسایدبود؟
    • هم وطن IR ۰۹:۲۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آقای نکونام ، خواهشمندیم بیشتر از این برای استقلال حاشیه درست نکن ، اگر میخواهی هواداران استقلال به حق واقعی خودشان برسند ، بهترین کاره اینه که تیم استقلال را به صاحب اصلی اش ، بسپاری و تو راه خودت را بروی ، استقلال با وجود تو ، نه امسال ، بلکه سالهای سال ، چشمش به قهرمانی نمی افتد.
    • عباس ۰۹:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      ما از استقلال ممنونیم واقعا امانت داری خودشو ثابت کرد❤️❤️❤️
    • حسن IR ۰۹:۲۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      دلقک درستی هستی چون نتیجه نگرفتی گردن این وآن بیاندازید همینی
    • محمد IR ۰۹:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      آره ،کیسه کش بی لیاقت
    • جعفر US ۱۰:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      برو ببینم نفله گل خوردی قبول
    • حسین IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      ببینید کی درباره شرافت حرف میزنه جام هوچیگری و حاشیه مبارک کیسه.بازی با ذوب فقط دوبار چشمی باید اخراج میشد یکبار مرادمند اخراج و محروم و یه پنالتی صدرصد ذوب گرفته نشد.بازی با فولاد اشتباه که نه کمک دوباره داور در مورد پنالتی منجر به گل کیسه.بازی با الومینیوم اخراج عجیب بازیکن الومینیوم دقیقه2ووووو
    • IR ۱۰:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      من زیاد اهل فوتبال نیستم اما لحظه ی گل پرسپولیس به همسرم گفتم که مگه آفساید نبود تعجب میکنم آفساید به این واضحی رو تشخیص ندادن واقعا داوری ما خیلی مشکل داره با اینکه پرسپولیسی هستم اما قبول دارم که با پارتی قهرمان شدیم این قهرمان شدن به دل آدم نمیچسبه
    • رصا IR ۱۰:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      خوبه آدم منصفانه یه چیزی را به گردن بگیره با توجه به اینکه استقلالی هستم اما از این تهمتها با دیگران خسته شدیم بسه دیگه
    • ۱۰:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
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      اصلا با دس گل زدیم قهرمان شدیم کلا محرومم بود حالا راحت شدین🤣🤣🤣🏆♥️
    • زوستایی ۱۰:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      همه دنیا فهمیدن قهرمانی حق استقلال بود درود براقا جواد وهمه بچه ها وپرویز مظلومی که دیشب این حق خوری را نتوانست تحول کند و فت
    • عبدالحسین خدابنده IR ۱۱:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      پاداش نتونستی جام بگیری دیگه زمین و زمان را چرا متهم میکنی کافی بود در بازی با نساجی بازی خودت را بکنی سه هیچ نیمه اول دولت زد قبول کن با هوچی گری جام نمیدهند
    • 저는 ۱۱:۱۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      خطیر گفت تیمی ببند برا چهارمی وپنجمی حرفش گوش نکردی ولی شانس اوردیم بازیکن گرونتر نگرفتیم که خرج الکی برا تیم بشه ؛اخه خطیر میدونست که با این گروه فساد نمیشه مبارزه کرد از این میترسید که برای تو اتفاق افتاد از این میترسید که تو هم مثل فکری بشی
    • ۱۱:۲۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      واقعا چه رویی داره این مردک . میگه مگه میشه پرسپولیس دقیقه ۸۶ گل بزند . یه مربی که نمیدونه دقیقه ۸۶ هم جزء بازیه دیگه چه توقعی میشه ازش داشت . واقعا پاک دیوانه شده . یادش رفته ایمون زائد تو ده دقیقه آخر سه گل زد .
    • IR ۱۱:۲۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      کاکا حرف مفت نزن با این حرفات میخوای چی بگی وچی را ثابت کنی این تماشاگران قهرمانی میخوان نه حرف مفت
    • Mehdi IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      خواهشاً تویکی حرف از فوتبال پاک نزن ازخودت گرفته تا کادری که جمع کرده اید همه و همه تخصص درزدن حریف توپ روبه زمین حریف انداختن دارنداما خدا جای حق نشسته و فکرش رونمیکردید اخرفصل اینطورشودحق به حقداربرسد
    • حسین IR ۱۱:۲۷ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      خدای بس ناحق بودن باشه تیم تو باید الان ۶یا ۷ جدول بود بعد چرا بعد این که رئیس داوران برداشتن چرا نتیجه نگرفتی آمدی پایین🤣😂🤣😂🤣
    • علی ۱۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      حرف نکونام چرند هست گل سالم بوده کارشناسان گفتند
    • ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      استقلالیا تا قهرمان نشن از زمین و زمان ایراد میگیرن. تا حالا ندیدم ناکامی را قبول کنن.
    • حمید ۱۱:۴۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      تازمانی که نکونام دراستقلال هست هیچ جامی نصیب استقلال نمیشه بادرافتادن بامدیرعامل وهوچی گری وبی احترامی به دیگران تیم نتیجه نمیگیره
    • کیان رئالی ۱۱:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
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      مبارکتون باشه
    • ناشناس IR ۱۲:۰۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 1
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      حق به حق داررسید پرسپولیس قهرمان شده خدامیدونه که حقشه به لطف یزدان بچه ها پرسپولیس قهرمان شده
    • نمی‌دونم کیم IR ۱۲:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      گربه از خود راضی دستش به جام نرسیده میگه جام اونا بو میده
    • ناشناس DE ۱۲:۱۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      ببین چقدر سطح دانش فنی سرمربی تیم پایینه پجه تو محل هم میدونن فوتبال نود دقیقه بازی میشه .حالا مربی استقلال میگه مگر میشه یک تیم در دقیقه ۸۶ گل بزنه اینه عاقبت هوچیگری.
    • رضا ۱۲:۱۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      قهرمان واقعی لیگ یار سیزدهم و چهاردهم هستند.
      • IR ۱۲:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
        1 2
        تاج سرور پیروزی
    • یاشار IR ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      امیدوارم سخنانت را فراموش نکنی .بعدشم زورت نیاد که تیمی با تلاش قهرمان بشه .توهم تلاش کن تا قهرمان بشی .وگرنه همیشه دنبال همین حاشیه ها باید بگردی .درمقابل پرسپولیس مس سرچشمه جنگید ونق نزد البته باید ۵تا گل میخورد شانس باهاش یار بود پرسپولیس روز شانسش نبود وبایه گل جلو افتاد وگرنه وضعش خیلی خراب میف
    • بهروز ۱۲:۱۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      پرسپولیس واستقلال دوتیم بزرگ هستن مربی بزرگ بااخلاق بدون حاشیه نیازدارن قرار نیست هرکس مربی این تیم بشه مگه نکونام یادش رفت چه بلایی سر فولاد آورد
    • م ۱۲:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
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      میشه بگید چقدر پول به رضا عنایتی پرداخت شده که تیم اینطور بازی کرد و به دسته پایین تر رفت
    • مهدی IR ۱۲:۵۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      من تو این جنجالی که صدا سیما درست کرده که گل آفساید هست یا نه فهمیدم خود صدا سیما استقلالیه ، چون فقط از یه زاویه از ارسال توپ رو نشون میده ، از زاویه روبرو که عکس گرفته شده آفساید رو پر کرده ویا مساویه ، مرادی ناظر داور گفته گل درست بوده
    • ۱۳:۰۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      بار کج به منزل نمی رسد. نکونام، استرس و حاشیه و جنگ و جدل را در باشگاه خود و تیم خود تزریق کرد و بجای کار و تلاش و تمرکز، همه را به جان هم انداخت و دست به فرار رو به جلو زد و برای فشار از سوی هواداران، این و آن را محکوم می کند. ورزش جای ریا و نیرنگ برای مردم و تیمها و باشگاهها نیست.
    • V.v IR ۱۳:۰۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 3
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      استقلال همیشه قهرمان.... پرسپولیس متقلب همیشه سوراخه....قهرمانیش هم قلابیه....
    • افجدعلی ۱۳:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
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      جوادنکونام توهم زده دنگار الکی باور کرده قهرمان شده خخخ بیا از توهم بیرون جام را سرورت برد .با این کارها هیچ کسی نمیترسه دیدی بازی خودشون را کردند و قهرمان شدند ماشااله پرسپولیس سرور توهم%
    • خلیل غلامی دشتکی IR ۱۳:۵۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      درودتان باد. آقا جواد عزیز خسته نباشید و خدا قوت . شما و بازیکنانت تمام تلاشتان را کردید . اینکه در فوتبال ما و حتی دنیا این مسایل هست را رد نمی کنم ولی شما هم خیلی وارد حواشی می شدید و بنظرم در اینده فوتبالی ات تو این حوزه ها وارد نشوی بهتر است و بر تیم و کار خودت تمرکز نمایید .
    • بینام ۱۳:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      بدبخت هوچیگر..مکتب کیسه هوچیگره
    • IR ۱۴:۰۰ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      1 0
      پاسخ
      چراروزی که دربی بودرو نمیگی وار هم بود ولی داور پنالتی نگرفت وبازیکنت رواخراج نکرد .آقای نکونام فقط با سروصدا وهوچی گری تیمت روتااینجا رسوندی که البته خودش یه سبک مربی گریه
    • عاشق سپاهان597 ۲۳:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۳
      0 0
      پاسخ
      سلام داداش قهرمان واقعی لیگ فقط،یه تیمه که همه هم می‌ دونند و اون تیم ما سپاهان خدا را شکر چوبخدا صدا نداره وقتی هم زد دوا نداره
    • IR ۰۰:۲۲ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
      پاسخ
      تیم حکومتی
    • حمید IR ۰۰:۴۱ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
      پاسخ
      پرحاشیه ترین نیمکت استقلال اقلادرپنجاه سال اخیرواقعاپیراهن استقلال برای این کادرفنی خیلی گشاده
    • Kh ۰۱:۳۳ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
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      درحدواندازه نام بزرگ پرسپولیس نیستی.که بخوای نظربدی
    • راحیل ۰۸:۳۵ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      1 0
      پاسخ
      آقای نکونام بزرگ دوستت داریم...افتخار و اسطوره اصیل ایرانی....ولی خودمونیم از کجا میدونی گل پرسپولیس آفساید بود!؟منچستر یونایتد با بایرن در دقیقه ۸۵ به بعد دو گل زد و بایرن رو حذف کرد باید بگیم اشتباه داوریه؟
    • محمد IR ۰۸:۴۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۴
      0 0
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      به جواد بگید اگه به جای حاشیه و مصاحبه و بیانیه دادن علیه داوران و تین حریف روی تاکتیک تیم و برد تمرکز می‌کرد الان با اختلاف حداقل ۴ امتیاز قهرمان بود
    • کسمایی IR ۰۸:۲۴ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
      0 0
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      ای بابا این دوباره اومد. بابا بازی قبلش را می‌بردین که آنقدر گل آفساید گل آفساید نکنید ، این همه ما قهرمان شدیم مگه با اما و اگر بوده !!!! تیمی که چشمش به نتایج قطب فوتبال ایران باشه خوب همین میشه دیگه صبح تا شب میشینه راجع به تیم قدرتمند ایران یعنی پرسپولیس صحبت میکنه چون خودش حرفی واسه گفتن نداره
    • زهرا امینی IR ۰۸:۲۹ - ۱۴۰۳/۰۳/۱۸
      0 0
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      خدایی مثله نکونام تو سطح حرفه ای ندیده بودم یکم رفتارش زنانه است و قدرت پذیرش شکست را نداره، یکجوری از گل آفسابد حرف میزنم انگار تمام گل های استقلال تو طول فصل سالم و بی نقص بوده!!!!

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