پرسپولیس با گل آفساید و ناحق قهرمان شد/ قهرمان واقعی استقلال است

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال با وجود پیروزی دو بر صفر برابر پیکان در هفته پایانی، نتوانست به عنوان قهرمانی دست پیدا کند و با نایب قهرمانی به کار خود در لیگ بیست و سوم پایان داد.

جواد نکونام بعد از این بازی گفت: از هواداران عذرخواهی می کنم و امیدوارم بتوانیم از امروز برای فصل بعد شروع کنیم. باید تیمی را ببندیم که با اختلاف امتیاز قهرمان شویم چون با یکی دو امتیاز اختلاف می رسند و نمی شود کاری کرد.

وی ادامه داد: یک جاهایی زورم نرسید و شرمنده هواداران شدم. بعضی جاها دیگر توانش را نداشتم. نمی شود که این همه درگیر مشکلات بود. تیم من در طول فصل زحمات زیادی کشید و سعی کردیم در هر بازی بیشترین بازدهی را داشته باشیم. من هم مثل هواداران بغض دارم و ناراحت هستم. این بغض دست خودم نیست و به ما تحمیل کردند. امروز مهر نهایی را به تیم ما زدند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سعی کردیم تیمی درست کنیم که مردم خوشحال باشند. من باید هر دقیقه بجنگم برای موفقیت تیم. من به اندازه تمام دوران فوتبالم سختی کشیدم. مبارزه ای که داشتم ناجوانمردانه بود. پرسپولیس گل آفساید زد و بازی را به ناحق بردند. قهرمانی واقعی استقلال است که با فوتبال پاک به اینجا رسید. از این موضوع ناراحت هستم و امیدوارم سیستم ویدئویی بیاید تا حقی از کسی ضایع نشود.

جواد نکونام ادامه داد: نمی خواهم بیشتر از این صحبت کنم که فردا مشکل برایم درست شود. می خواهم چند روزی دور شوم از این فضا و بعد هم بیایم و تیمی را درست کنیم برای فصل آینده که همه از دیدن آن لذت ببرند.

وی در مورد آمدن سیستم ویدئویی در فوتبال ایران گفت: با آمدن این سیستم حق هیچ تیمی ضایع نشود. اگر نیاید بازهم این اتفاقات رخ می دهد. تا زمانی که این سیستم نیاید همه می فهمند که ۱۵ تیم یک کار انجام می دهند و یک تیم کار دیگر.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان این که یک گل آفساید قهرمان لیگ را تغییر داد ادامه داد: تیم رقیب در چند بازی اخیر خوب بازی نکرده اما این تیم را برنده کردند. همین امروز هم داوران کمک شان کردند. آنهایی که باید شرمنده باشد در خانه شان است. آنها ضربه شان را به استقلال زدند. اگر این تیم با این شرایط قهرمان می شد پرونده بعضی ها در این فوتبال بسته می شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سقف قرارداد آمده بود که پدر استقلال را در بیاورد. یک تیم بالای یک میلیون دلار داده است تا بازیکنان خارجی بگیرد. بعضی بازیکنان ما قراردادشان را کم کردند. چرا باید این اتفاق رخ می دهد. آنهایی که این کار را کردند می خواستند نکونام قهرمان نشود. مهم این است که ما توانستیم جنگیدیم.

جواد نکونام با تاکید بر این که سختی های زیادی کشیده است گفت: یکی از بازیکنان سابق پرسپولیس در اردو آمد پیش من و گفت مگر شما می توانی تنهایی با همه بجنگی. این پیشکسوت درست گفت من تنهایی نمی توانم با همه بجنگم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: سال بعد تیمی می سازم که بهترین تیم باشد. اما امیدوارم که سال قبل مثل امسال تمام توانشان را نگذارند برای ناکام کردن استقلال. تیمی که امسال باید قهرمان می شد شد. آنها گل آفساید زدند. شک نداشته باشید که گل پرسپولیس آفساید بود.

نکونام ادامه داد: از فردا مذاکره با بازیکنان جدید را آغاز خواهیم کرد. با سه بازیکن صحبت کرده ایم و به سایر بازیکنان هم اعلام کرده ایم که می توانند با باشگاه به توافق برسند و در استقلال بمانند. همه بازیکنان فعلی در لیست من هستند مگر این که خودشان نخواهند بمانند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال ادامه داد: همه مسئولان می دانستند که جام باید در ورزشگاه پاس باشد و به همین خاطر به این ورزشگاه آمدند تا قهرمانی را ببینند. کسی فکرش را نمی کرد که پرسپولیس گل بزند. حتی باید گل هم می خورد. مگر می شود این تیم در دقیقه ۸۶ گل بزند؟