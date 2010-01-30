خبر وجود 700 نانوایی غیرمجاز در کرج شایعه است

سیدجواد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: اخباری در خصوص وجود 700 نانوایی غیرمجاز در کرج به گوش رسیده درحالیکه این اخبار به هیچ وجه منطبق با واقعیت نیست و باید به این امر رسیدگی شود.

وی ادامه داد: این اخبار از وجود 700 نانوایی آزادپز غیرمجاز در کرج حکایت می کند درحالیکه اینگونه نانوایی ها در کرج زیر نظر اتحادیه قنادان فعالیت می کنند و این اتحادیه نیز خبر فوق را تکذیب می کند.

این مسئول بیان کرد: اتحادیه قنادان کرج به عنوان پوشش دهنده نانوایی های آزادپز، نظارت کافی و لازم را بر این نانوایی ها دارد تاجاییکه نماینده این اتحادیه به همراه نماینده فرماندار و اداره بهداشت، هفته ای چند بار اقدام به نظارت و سرکشی به نانوایی های یادشده می کنند.

نانوایی هایی مشکل دار کرج عمدتا در زمره نانوایی های سهمیه دار قرار دارند

حسینی عنوان کرد: نانوایی های مشکل دار کرج عمدتا در زمره نانوایی های سهمیه دار قرار دارند ضمن اینکه پرونده آنها در مراکز رسیدگی باز است.

وی خاطرنشان کرد: لازم است افرادی که اینگونه شایعات را در خصوص نانوایی های آزادپز کرج به وجود می آورند، به جای این امر به رسیدگی به مشکلات نانوایی های سهمیه دار بپردازند.

نانوایی های آزادپز کرج به کاهش بحران صفهای طولانی نان کمک کرده اند

حسینی یادآور شد: نانوایی های آزادپز که به همت فرماندار قبلی کرج و معاونان وی در این شهرستان راه اندازی شده اند، به کاهش بحران صفهای طولانی نان و نارضایتی شهروندان در زمینه نان کمک کرده اند.

وی اضافه کرد: کرج به عنوان اولین شهر میزبان نانوایی های آزادپز، الگویی برای دیگر شهرها در این زمینه شده است که این امر بسیار مطلوب است و نباید اجازه دهیم، شایعات، جایگاه این نانوایی ها را خدشه دار کند.

این مسئول بیان کرد: اینگونه شایعات در شان کرج نیست و باید با آنها مقابله کنیم.

رئیس اتحادیه قنادان کرج اضافه کرد: استقبال گسترده شهروندان از نانوایی های آزادپز در کرج، دلیل رضایتمندی آنها از عملکرد این نانوایی هاست و این امر، وسیله ای برای سنجش کیفیت این عملکرد محسوب می شود.