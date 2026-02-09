به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از قدس الاخباریه، ۸ کشور عربی و اسلامی در بیانیه ‌ای مشترک تصمیمات اخیر رژیم صهیونیستی برای تحمیل حاکمیت غیرقانونی و تثبیت شهرک‌سازی در اراضی اشغالی فلسطین را به‌ شدت محکوم کردند.

وزرای امور خارجه هشت کشور عربی و اسلامی در بیانیه‌ای مشترک، تصمیمات و اقدامات غیرقانونی اسرائیل را که با هدف تحمیل حاکمیت نامشروع این رژیم، تثبیت شهرک‌سازی‌ها و ایجاد یک واقعیت قانونی و اداری جدید در کرانه باختری اشغالی و در نتیجه تسریع الحاق غیرقانونی و آوارگی مردم فلسطین صورت می‌گیرد، محکوم کردند.

وزرای امور خارجه مصر، اردن، امارات ، اندونزی، پاکستان، ترکیه، عربستان سعودی و قطر بیان کردند که اشغالگران اسرائیلی هیچ حاکمیتی بر سرزمین‌های اشغالی فلسطین ندارند.

این وزرا نسبت به ادامه سیاست‌های توسعه‌طلبانه و اقدامات غیرقانونی اسرائیل در کرانه باختری اشغالی که به خشونت و درگیری در منطقه دامن می‌زند، هشدار دادند.

وزرای امور خارجه، این اقدامات غیرقانونی را که نقض آشکار قوانین بین‌المللی، تضعیف راه‌حل دو دولتی و تجاوز به حق مسلم مردم فلسطین برای تأسیس کشور مستقل و دارای حاکمیت خود در مرزهای ۴ ژوئن ۱۹۶۷ به پایتختی قدس شرقی اشغالی است، قاطعانه رد کردند. این اقدامات همچنین تلاش‌های جاری برای دستیابی به صلح و ثبات در منطقه را تضعیف می ‌کند.

وزرا تأکید کردند که این اقدامات غیرقانونی در کرانه باختری اشغالی باطل و بی‌اعتبار است و نقض آشکار قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، به ویژه قطعنامه ۲۳۳۴ است که تمام اقدامات اسرائیل با هدف تغییر ترکیب جمعیتی، ویژگی و وضعیت سرزمین فلسطین اشغالی از سال ۱۹۶۷، از جمله قدس شرقی را محکوم می‌کند.

آنها همچنین بر لزوم پایان دادن به اشغال اسرائیل و بی‌اعتباری الحاق سرزمین فلسطین اشغالی تاکید کردند.

وزرا بار دیگر از جامعه بین‌المللی خواستند تا به مسئولیت‌های قانونی و اخلاقی خود عمل کند و اشغالگران را وادار به توقف تشدید خطرناک تنش‌ ها در کرانه باختری اشغالی و اظهارات تحریک ‌آمیز مقامات آن کند.

بر اساس بیانیه مشترک، وزرا بر لزوم احقاق حقوق مشروع مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود و تاسیس کشورشان بر اساس راه حل دودولتی تاکید کردند.