صادرات صنایع نساجی از خراسان رضوی کاهش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ماشاالله پیروی ظهر یکشنبه در حاشیه بازدید از دومین نمایشگاه بین المللی صنعت نساجی افزود: متاسفانه اکثر کالاهای نساجی- پوشاک صادراتی استان، مربوط به تولید کنندگان خود استان نیست و تولیدات سایر استانها به بازارهای هدف صادرات می شود.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک خراسان رضوی اظهار داشت: عدم تنوع در تولید کالاها مهمترین علت کاهش صادرات تولیدات خراسان رضوی به شمار می رود که در این راستا باید از هر نوع اقدامی جهت ارتقای کیفیت و تنوع تولیدات حمایت کرد تا شاهد صادرات کالاهای نساجی استان باشیم.

پیروی با اشاره به برگزاری جلساتی با تولید کنندگان استان افزود: در این جلسات تولیدکنندگان مهمترین مشکل خود را نخ استانی عنوان کردند، زیرا رنگ بندی این نخ تنوع لازم را برای کیفیت تولیدی ندارد، بنابراین مقرر شد تا نخهای مورد نیاز آنها با همکاری صندوق نساجی تامین شود.

وی مشارکت با سایر کشورهایی که به لحاظ تکنولوژی از ایران جلوتر هستند را گامی موثر در ارتقاء صنعت نساجی دانست و افزود: برای اینکه بتوانیم از داشته های کشورهای دیگر مثل ترکیه استفاده کنیم، پیشنهاد شد با قرار گرفتن تکنولوژی ترکها در مناطق ویژه اقتصادی به تولید مشترک دست یابیم تا علاوه بر ارتقا صنعتی، بازار داخلی و خارجی را با هم داشته باشیم.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک خراسان رضوی گفت: واردات از این بازارچه ها صورت نمی گیرد و اگر هم باشد بسیار اندک است، دولت خواست با بالا بردن تعرفه های نساجی پوشاک آمار قاچاق را کم کند نتیجه عکس داده.

پیروی با اشاره به برگزاری نمایشگاههای عرضه ی مستقیم گفت: به جای برگزاری نمایشگاه های عرضه مستقیم که از کیفیت چندانی هم برخوردار نیستند می توان نمایشگاه عرضه مستقیم نساجی و پوشاک و چرم کشور را با حضور بسیاری از برندهای صادراتی برگزار کرد.

وی تاکید کرد: بسیاری از برندها ی سفارشی خارجی در داخل تولید می شود یعنی کالای ارائه شده ایرانی است اما برند خارجی به آن زده شده است.

رئیس اتحادیه تولید کنندگان و صادرکنندگان صنایع نساجی و پوشاک خراسان رضوی گفت: البته برندهای صادراتی زمانی در این نمایشگاه حاضر می شوند که نمایشگاه از کیفیت خوبی برخوردار باشد.

پیروی تصریح کرد: برخی موارد دیده شده که کالای ایرانی در کشور امارات با برند خارجی فروخته می شود و سپس همان جنس به ایران باز می شود.

وی با اشاره به نظارت بر برند گذاری اظهار داشت: بخش نظارتی در حال راه اندازی است و برگزاری نمایشگاه برند داخلی نیز می تواند راهگشای آگاهی بخشی به مشتریان و مصرف کنندگان باشد.