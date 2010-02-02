رشته فقه مضاف و فلسفه مضاف در دانشگاه باقرالعلوم‌(ع) قم تدریس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد جواد ارسطا عصر سهشنبه با بیان این خبر در نشستی خبری که در سالن اجتماعات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد، در خصوص تاریخچه این دانشگاه توضیح داد: در ابتدا این دانشگاه فعالیت علمی خود را در قالب مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم(ع) در سال 1364 شروع کرد، تا اینکه در سال 1366 دورههای آموزش عالی برگزار شده در این مؤسسه انسجام بیشتری به خود گرفت و سرانجام پس از انجام مکاتبات با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384 شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای مؤسسه آموزشی باقرالعلوم(ع) به دانشگاه موافقت کرد.
معاون آموزشی دفتر تبلیغات اسلامی با تأکید بر گسترش گروههای آموزشی و علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) بیان داشت: هم اکنون این دانشگاه در رشتههای علوم سیاسی، تاریخ اسلام، علوم اجتماعی، فلسفه و کلام و زبانهای خارجی از جمله عربی، انگلیسی و فرانسه دانشجو تربیت میکند که ارائه رشتههای فقه مضاف و فلسفه مضاف در این دانشگاه موجب ارتقا سطح معلومات دینی در کل رشتههای موجود در دانشگاه خواهد شد.
وی در خصوص تعداد دانشجویان و مقاطع تحصیلی آنان گفت: دانشجویان این دانشگاه در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری به استثنای رشته مترجمی زبان انگلیسی که در مقطع کارشناشی است، به تحصیل مشغول هستند و تعداد 449 دانشجو داریم که از میان آنها 312 نفر از برادران و تعداد 137 نفر از خواهران طلبه میباشند.
رئیس دانشگاه باقرالعلوم(ع) در خصوص اهداف و سیاستهای این دانشگاه عنوان کرد: توسعه علمی از طریق توسعه رشتههای مختلف دانشگاهی، ایجاد فضای آزاد اندیشی، برگزاری کرسیهای نظریه پردازی، ایجاد توسعه علمی از طریق ارتباط با دانشگاههای داخلی و خارجی، ایجاد ارتباط متقابل بین دانشجویان این دانشگاه با پژوهشگاههای کشور همچون پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، تعمیق مطالعات اسلامی و ایجاد ارتباط عمیقتر بین دانشگاه و حوزه، پرورش مجتهد در زمینه علوم اسلامی و علوم روز، از جمله اهداف و سیاستهای این دانشگاه است.
ارسطا ادامه داد: ایجاد وحدت بین حوزه و دانشگاه از سر فصلهای برنامههای این دانشگاه است و اولین قدم برای حصول به این مهم، تربیت صاحب نظران در عرصه علوم سیاسی و علوم اسلامی است تا بتوانند هم اندیشههای علوم سیاسی را بر جهان اسلام عرضه دارند و هم پاسخ اسلام را در خصوص این اندیشهها در قالب علوم اسلامی بدست آورند و بیان کنند.
ارسطا در خصوص چشم اندازهای ترسیم شده برای آینده این دانشگاه اظهار داشت: گسترش همکاریهای دو جانبه آموزشی و پژوهشی با دانشگاههای همسوی خارجی و داخلی، پیگیری اجرای اسناد و تفاهمنامههای همکاریهای فیمابین دانشگاه با مراکز همسو از طریق تشکیل کمیتههای مشترک علمی، اطلاع رسانی و ارائه تسهیلات برای شرکت اعضای هیئت علمی در کنفرانسها، گردهماییها، کارگاهها و دورههای آموزشی علمی بینالمللی از جمله برنامههای آینده این دانشگاه است که امیدواریم در برنامه زمانی نزدیکی به همه آنها دست بیابیم.
در مقطع ارشد و دکتری؛
رشته فقه مضاف و فلسفه مضاف در دانشگاه باقرالعلوم(ع) قم تدریس می شود
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه باقرالعلوم (ع) از اضافه شدن دو رشته فقه مضاف و فلسفه مضاف به شمار رشتههای در حال تدریس این دانشگاه خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام محمد جواد ارسطا عصر سهشنبه با بیان این خبر در نشستی خبری که در سالن اجتماعات دانشگاه باقر العلوم(ع) برگزار شد، در خصوص تاریخچه این دانشگاه توضیح داد: در ابتدا این دانشگاه فعالیت علمی خود را در قالب مؤسسه آموزش عالی باقر العلوم(ع) در سال 1364 شروع کرد، تا اینکه در سال 1366 دورههای آموزش عالی برگزار شده در این مؤسسه انسجام بیشتری به خود گرفت و سرانجام پس از انجام مکاتبات با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1384 شورای گسترش آموزش عالی با ارتقای مؤسسه آموزشی باقرالعلوم(ع) به دانشگاه موافقت کرد.
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