به گزارش خبرنگار مهر، هم اکنون در مرکز مبادله ارز و طلای ایران به عنوان بازار رسمی معاملات ارز در کشور، نرخها بر اساس معاملات پرحجم و توافقی بازرگانان در بستر این مرکز کشف میشود. پس از اجرای سیاست تکنرخی شدن ارز و ادغام تالارهای اول و دوم از ۱۵ دیماه، بازار یکپارچه ارزی شکل گرفته و نرخها ناشی از مکانیزم عرضه و تقاضاست.
بر اساس این گزارش، امروز سهشنبه ۱۴ بهمن ماه ۱۴۰۴، نرخ فروش دلار حوالهای در مرکز مبادله ایران با افزایش نسبت به هفتههای گذشته به ۱,۳۳۸,۱۸۶ ریال رسیده است. همچنین نرخ فروش حواله یورو ۱,۵۷۹,۸۱۷ ریال و نرخ فروش حواله درهم امارات ۳۶۴,۳۸۰ ریال قیمتگذاری شده است.
عقبنشینی تتر از قله ۱۶۷ هزار تومانی
بررسی نمودار قیمت تتر نشاندهنده نوسانات شدید در هفته گذشته است. تتر که هفته پیش در یک رالی صعودی تا مرز ۱۶۷ هزار و ۵۰۰ تومان پیشروی کرده بود، اکنون با فروکش کردن هیجانات بازار، اصلاح قیمت را تجربه کرده است.
این ارز دیجیتال (USDT) که دماسنج بازار غیررسمی دلار محسوب میشود، هماکنون به کانال ۱۵۰ هزار تومان بازگشته و در محدوده ۱۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان داد و ستد میشود که نشاندهنده افتی حدود ۱۰ هزار تومانی نسبت به سقف هفته گذشته است.
عقبنشینی قیمتها در بازار آزاد؛ اصلاح دلار و یورو
بازار آزاد ارز نیز که در روزهای اخیر سقفهای قیمتی جدیدی را ثبت کرده بود، در ۲ روز اخیر با موجی از کاهش قیمت مواجه شد. در حالی که تا ۲ روز پیش اسکناس دلار تا مرز ۱۶۵ هزار تومان و یورو تا ۱۹۶ هزار تومان بالا رفته بودند، امروز روند نزولی خود را ادامه دادند.
در چهارمین روز هفته (سهشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۴)، اسکناس دلار در بازار ارز تهران با کاهشی محسوس در محدوده ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان و یورو در کانال ۱۸۰ هزار تومان و حدود ۱۸۱ هزار و ۳۱۰ تومان معامله میشوند. این ارقام نشاندهنده کاهش حدود ۱۱ هزار تومانی دلار و ۱۵ هزار تومانی یورو نسبت به اوج قیمت در ۴۸ ساعت گذشته است.
شرایط خرید و فروش رسمی ارز
مطابق مقررات جاری بانک مرکزی، اشخاص حقیقی ایرانی بالای ۱۸ سال همچنان میتوانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰۰۰ یورو یا معادل آن به سایر ارزها را خریداری کنند. این سهمیه یکبار در سال (هر ۳۶۵ روز یکبار) قابل دریافت است.
همچنین فروش ارز توسط افراد حقیقی و حقوقی تا سقف ۱۰ هزار یورو در روز مجاز بوده و مبالغ بالاتر نیازمند مستندات قانونی است.
وضعیت میدانی بازار؛ هشدار درباره اختلاف قیمتها
بررسیهای میدانی خبرنگار مهر نشان میدهد با توجه به نوسانات شدید قیمتها، اختلاف قیمت میان خرید و فروش در تابلوی صرافیها و نرخ اعلامی دلالان افزایش یافته است.
در حالی که نرخ اسکناس دلار در بازار حدود ۱۵۳ هزار و ۵۰۰ تومان است، دلالان و واسطههای ارزی ممکن است با اختلاف ۱۰۰۰ تا ۳۰۰۰ تومانی اقدام به قیمتدهی کنند. با توجه به روند اصلاحی بازار، فعالان رسمی توصیه میکنند افراد برای جلوگیری از زیان احتمالی، پیش از انجام معاملات حتماً نرخهای لحظهای را از صرافی ملی ایران (واقع در خیابان فردوسی) استعلام کنند.
معمولاً نرخ خرید دلار و یورو از مردم توسط دلالان با فاصلهی بیشتری نسبت به نرخ فروش تعیین میشود تا ریسک نوسان پوشش داده شود.
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