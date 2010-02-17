زمان انتشار کلید سئوالات کنکور ارشد/ اعلام نتایج اولیه در اردیبهشت ماه

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کنکور کارشناسی ارشد سال 1389 از امروز چهارشنبه در 95 حوزه اصلی در سراسر کشور آغاز شده و سازمان سنجش آموزش کشور با هدف ارتقای سلامت و امنیت آزمون چیدمان سئوالات کنکور کارشناسی ارشد را در چند نوع برای داوطلبان تهیه کرده و دفترچه سئوالات نیز شخصی سازی شده اند.

وی اظهار داشت: این دو راهکار تقلبهای حوزه آزمون را به شدت کاهش می دهد.

معاون سازمان سنجش آموزش کشور با اشاره به زمان انتشار کلید سئوالات آزمون کارشناسی ارشد گفت: کلید نهایی سئوالات آزمون 15 روز پس از برگزاری بر روی سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org قرار می گیرد.

وی درباره زمان اعلام نتیجه کنکور کارشناسی ارشد به مهر گفت: نتیجه اولیه آزمون اواخر اردیبهشت ماه و نتایج نهایی آن در هفته اول شهریور ماه منتشر می شود. انتخاب رشته این آزمون نیز در هفته اول خرداد ماه صورت می گیرد.

در آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1389 برای 145 کد رشته شامل 52 کد رشته امتحانی در گروه علوم انسانی، 13 کد رشته امتحانی در گروه علوم پایه، 27 کد رشته در گروه فنی و مهندسی، 25 کد رشته در گروه کشاورزی، 10 کد رشته در گروه هنر، 14 کد رشته در گروه علوم پزشکی (فقط برای دانشگاه تربیت مدرس)، 4 کد رشته در گروه دامپزشکی دانشجو پذیرش می شود.

امتحانات ‌139 کد رشته‌‌ امتحانی‌ آزمون کارشناسی ارشد صبح و بعد از ظهر روزهای‌ 28، 29 و 30 بهمن ماه 1388 برگزار خواهد شد.