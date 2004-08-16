آژانس بين المللي انرژي اتمي آمادگي خود را براي كنترل مواد راديو اكتيو نيروگاه هسته اي ديمونا اعلام كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه اماراتي البيان، وي افزود: آژانس بين المللي انرژي اتمي اين آمادگي را دارد تا يك تيم علمي متخصص را به منظورمراقبت و كنترل مواد راديو اكتيو نيروگاه هسته اي ديمونا به اسراييل اعزام كند .

مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: بدون درك ابعاد امنيت منطقه اي نمي توان صلح دائمي وفراگيردرمنطقه خاورميانه برقرار كرد بنابراين با وجود اقدامات سازنده و اطمينان بخش ميان تمام طرفهاي منطقه واهميت دادن به مسئله تسليحات كشتارجمعي و درراس آن سلاح هسته اي و جلوگيري ازمسابقه تسليحات متعارف ضروري به نظرمي رسد .

البرادعي پس از ديدارو گفتگو با احمد ابو الغيط وزير امور خارجه مصر در قاهره در يك كنفرانس مطبوعاتي ياد آور شد: آژانس بين المللي انرژي اتمي آماده است تا با اعزام كارشناسان خود ، ميزان مواد راديو اكتيو در داخل مرزهاي مصر و اردن و در نزديكي نيروگاه هسته اي ديمونا در صحراي نقب را كنترل و مراقبت كند.

پس ازفاش شدن اخبارمربوط نشت مواد راديواكتيو ازنيروگاه هسته اي ديمونا، مقامات اسراييلي اقدام به توزيع قرص هاي ضد تشعشع درميان ساكنان اطراف منطقه نيروگاه هسته اي كردند .