هشدار نسبت به تکرار فاجعه چرنوبیل و فوکوشیما در شرق اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «یوگنی بالیتسکی»، رئیس اداره منطقهای نظامی-مدنی نیروگاه هستهای زاپاروژیا هشدار داده است که حادثه احتمالی در این نیروگاه هستهای که به دلیل گلوله باران ارتش اوکراین صورت میگیرد، میتواند فاجعه هستهای چرنوبیل و فوکوشیما را در منطقه تکرار کند.
بالیتسکی گفت: در صورت انتشار تشعشعات، عواقب آن نه تنها برای منطقه زاپاروژیا فاجعه بار خواهد بود، بلکه منطقه را فرا خواهد گرفت.
کارشناسان بر این باورند که اگر دیزل ژنراتورهای پشتیبان و پمپهای متحرک از کار بیفتند، هسته نیروگاه بیش از حد گرم میشود و در نتیجه کارخانه راکتور فرو میریزد، مواد رادیواکتیو در جو منتشر میشود و سپس صدها کیلومتر دورتر پخش میشوند.
این مقام مسئول هشدار داد که یک حادثه احتمالی در نیروگاه زاپاروژیا میتواند به یک فاجعه برای اروپا تبدیل شود و تشعشعات میتواند به کانال کریمه و دریای سیاه سرایت کند.
بالیتسکی گفت: حادثه چرنوبیل دهها کشور را تحت تأثیر قرار داد و نیروگاه اتمی زاپاروژیا به عنوان بزرگترین نیروگاه در اروپا است، بنابراین همه باید از این موضوع آگاه باشند.
وزارت دفاع روسیه روز یکشنبه اعلام کرد که نیروگاه اتمی زاپاروژیا بار دیگر توسط نیروهای اوکراینی گلوله باران شده است. سه گلوله در منطقه یک ساختمان ویژه زاپاروژیا که سوخت هستهای جدید و زبالههای رادیواکتیو جامد را ذخیره میکند، سقوط کرد. همچنین یک گلوله نیز در کنار ششمین واحد نیروگاه زاپاروژیا افتاد و پنج گلوله دیگر در مقابل یک ایستگاه پمپاژ فرود آمد که خنک کننده یکی از راکتورها است.
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