بازدید وزیر مسکن از پروژه مسکن مهر خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، شهرام ملکی در حاشیه بازدید از پروژه های مسکن مهر خرم آباد به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر بیش از 43 هزار و 123 متقاضی مسکن مهر در استان لرستان وجود دارد.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان لرستان با بیان اینکه از این تعداد متقاضی به بیش از 21 هزار و 123 نفر زمین اختصاص یافته است خاطر نشان کرد: همچنین برای بیش از 15 هزار و 196 متقاضی قرار داد زمین بسته شده است.

وی با اشاره به تسهیلات پرداخت شده به متقاضیان مسکن مهر لرستان عنوان کرد: تا کنون بیش از نه میلیاردو 383 میلیون تومان به متقاضیان مسکن مهر پرداخت شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهر سازی استان لرستان یادآور شد: تا کنون به بیش از 21 هزار و 291 متقاضی مسکن مهر تسهیلات آماده سازی پرداخت شده است.