  1. استانها
  2. هرمزگان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۸:۱۷

محسنی: ساماندهی محور مسکن مهر اولویت شهرداری رودان است

محسنی: ساماندهی محور مسکن مهر اولویت شهرداری رودان است

رودان - فرماندار شهرستان رودان، گفت:ساماندهی مسیر دسترسی مسکن مهر به عنوان یکی از مطالبات جدی ساکنان در اولویت اقدامات عمرانی شهرداری قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان به همراه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از مسیر ورودی مسکن مهر بازدید و آخرین وضعیت این محور شهری را مورد بررسی قرار دادند.

در این بازدید میدانی مشکلات موجود در بخش‌های زیرساختی ترافیکی و منظر شهری ارزیابی و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرح بهسازی و زیباسازی ورودی تأکید شد.

محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، گفت: ساماندهی این مسیر از مطالبات جدی و مستمر ساکنان مسکن مهر و شهروندان منطقه بوده و در اولویت برنامه‌های عمرانی شهرداری قرار دارد.

وی افزود: با توجه به حجم تردد و نقش این محور در دسترسی ساکنان اجرای این پروژه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود سیمای ورودی شهر داشته باشد.

در ادامه مرتضی احتشام شهردار شهر رودان، اظهار کرد: طرح بهسازی پس از طی مراحل قانونی و اداری و تکمیل بررسی‌های کارشناسی در آینده نزدیک وارد فاز اجرایی خواهد شد.

وی در پایان گفت: هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در روند آماده‌سازی و اجرای پروژه در دستور کار قرار گرفته است.

کد خبر 6672475

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها