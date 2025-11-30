محسنی: ساماندهی محور مسکن مهر اولویت شهرداری رودان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان به همراه شهردار و رئیس شورای اسلامی شهر از مسیر ورودی مسکن مهر بازدید و آخرین وضعیت این محور شهری را مورد بررسی قرار دادند.



در این بازدید میدانی مشکلات موجود در بخش‌های زیرساختی ترافیکی و منظر شهری ارزیابی و بر لزوم برنامه‌ریزی دقیق برای اجرای طرح بهسازی و زیباسازی ورودی تأکید شد.



محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان، گفت: ساماندهی این مسیر از مطالبات جدی و مستمر ساکنان مسکن مهر و شهروندان منطقه بوده و در اولویت برنامه‌های عمرانی شهرداری قرار دارد.



وی افزود: با توجه به حجم تردد و نقش این محور در دسترسی ساکنان اجرای این پروژه می‌تواند تأثیر قابل‌توجهی در ارتقای کیفیت خدمات شهری و بهبود سیمای ورودی شهر داشته باشد.



در ادامه مرتضی احتشام شهردار شهر رودان، اظهار کرد: طرح بهسازی پس از طی مراحل قانونی و اداری و تکمیل بررسی‌های کارشناسی در آینده نزدیک وارد فاز اجرایی خواهد شد.



وی در پایان گفت: هماهنگی‌های لازم میان دستگاه‌های مرتبط برای تسریع در روند آماده‌سازی و اجرای پروژه در دستور کار قرار گرفته است.