به گزارش خبرنگار مهر، هفته پایانی دومین دوره مسابقات ووشو لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور روز پنجشنبه بطور متمرکز در ورزشگاه شهدای شهرک آزادی تهران برگزار شد.

در پایان رقابت‌های روز پنجشنبه این تیم نفت تهران بود که با شکست دو حریف خود در مرحله نیمه نهایی و نهایی به عنوان قهرمانی لیگ ووشو بانوان دست پیدا کرد. نفتی‌ها در نخستین دیدار مرحله نیمه نهایی با نتیجه 10 بر صفر هیئت ووشو کرمانشاه را شکست دادند و راهی دیدار نهایی شدند. در دیگر دیدار مرحله نیمه نهایی نیز تیم گاز مازندران با نتیجه 9 بر یک هیئت ووشو اسلامشهر را از پیش رو برداشت و حریف نفت در دیدار پایانی شد.

دیدار نفت تهران و گاز مازندران یک مبارزه جذاب و دیدنی بین چهره‌های ملی پوش دو تیم بود. نفت که در دور رفت مقابل این تیم شکست خورده بود، در نهایت با برتری 7 بر 3 میدان را ترک کرد تا هم ضمن جبران آن شکست جام قهرمانی را تصاحب کند.

در پایان مسابقات ووشو لیگ برتر بانوان باشگاه‌های کشور تیم گاز مازندران نایب قهرمان شد و تیم هیئت ووشو کرمانشاه با برتری 7 بر2 مقابل هیئت ووشو اسلامشهر عنوان سوم این رقابت‌ها را از آن خود کرد.