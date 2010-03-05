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۱۴ اسفند ۱۳۸۸، ۱۶:۱۱

اولین کاروان راهیان نور از اردبیل عازم مناطق عملیاتی کشور شد

اولین کاروان راهیان نور از اردبیل عازم مناطق عملیاتی کشور شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: اولین کاروان راهیان نور استان اردبیل پیش از ظهر امروز با حضور مسئولان استانی عازم مناطق عملیاتی کشور شد.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان اردبیل در حاشیه این مراسم در جمع خبرنگاران اظهار داشت: امسال 18 هزار نفر از استان اردبیل به مناطق عملیاتی و جنگی جنوب کشور اعزام خواهند شد.

سرتیپ دوم پاسدار جلیل بابازاده اضافه کرد: از این تعدا 14 هزار و 400 نفر از امروز تا اواسط فروردین سال آینده در قالب کاروانهای برادران و خواهران راهی سرزمین نور می‌شوند.

وی تصریح کرد: چهار هزار نفر باقی مانده از سهیمه 18 هزار نفری استان اردبیل نیز در سایر ایام سال آینده و در مقاطع مختلف زمانی از مناطق عملیاتی شمال غرب و استان کردستان بازدید خواهند کرد.

فرمانده سپاه حضرت عباس (ع) استان افزود: کاروان اعزامی از اردبیل از مناطق عملیاتی خوزستان، خرمشهر، چزابه، طلاییه، فکه، مناطق عملیاتی والفجر هشت، کربلای پنج، بیت‌المقدس، سوسنگرد و بستان دیدار خواهند کرد.

وی زمان رفت و برگشت کاروان راهیان نور به مناطق عملیاتی را پنج روز عنوان کرد و ابراز داشت: در تمام کاروانها یک نفر روحانی و یک نفر راوی فتح به منظور بازگویی و انتقال فرهنگ  ایثار و شهادت و نیز دلاور مردیهای رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 1045854

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